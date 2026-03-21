Cuba, l'arrivo degli aiuti umanitari dall'Europa e dal Messico

Circa 650 delegati provenienti da 33 paesi e 120 organizzazioni hanno iniziato ad arrivare a Cuba venerdì nell’ambito di una carovana di solidarietà che trasporta circa 20 tonnellate di aiuti umanitari, mentre l’isola è alle prese con una grave crisi energetica.

I membri della “Our America Convoy to Cuba” sono arrivati in aereo dall’Italia, dalla Francia, dalla Spagna, dagli Stati Uniti e da diversi paesi dell’America Latina, mentre altri sono attesi sabato via mare su una flottiglia di tre navi provenienti dal Messico. La visita arriva in un momento di crescenti tensioni tra L’Avana e Washington, i cui governi hanno ammesso di aver avviato colloqui dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha imposto un embargo petrolifero.