Iran, Trump condanna le esecuzioni: "Terribile". E su Hormuz: "Chi lo usa dovrebbe aiutarci a tenerlo aperto"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump condanna l’esecuzione di tre manifestanti da parte dell’Iran. Alla domanda di un giornalista sull’esecuzione di tre uomini accusati di violenza durante le proteste antigovernative in Iran, Trump ha detto che è stata “terribile”. “Questi sono delinquenti, animali e persone orribili”, ha detto Trump mentre lasciava la Casa Bianca. “Non possiamo colpire nessuno più duramente di quanto li abbiamo colpiti noi. Ma non sono sorpreso, hanno giustiziato tre giovani per aver protestato”. A Trump è stato anche chiesto dei piani per far sì che le forze statunitensi attacchino ulteriormente l’isola di Kharg nel Golfo Persico, che è vitale per la rete petrolifera iraniana. Ha risposto: “Potrei avere un piano, forse no“, ma ha detto che non lo avrebbe detto ai giornalisti in un modo o nell’altro. “È certamente un posto di cui parliamo. Ma non posso dirvelo”, ha aggiunto Trump. Il presidente ha detto che l’Iran “dal punto di vista militare è finito”, ma sta “bloccando” lo Stretto di Hormuz. Con una “semplice manovra militare” si potrebbe mantenere aperta la vitale rotta di navigazione, ma serve l’aiuto “dei Paesi che fanno affidamento sullo stretto”.