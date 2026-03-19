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giovedì 19 marzo 2026

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Insulti contro Urbano Cairo: le scritte sui sui muri a Masio

LaPresse
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Si è conclusa con la denuncia in stato di libertà di un uomo di 72 anni l’indagine condotta dai Carabinieri sulle scritte contro Urbano Cairo, presidente del Torino, per le vie di Masio, in provincia di Alessandria. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e durante la perquisizione nella sua casa sono stati sequestrati diversi capi d’abbigliamento che avrebbe indossato la notte del raid oltre a numerosi striscioni pronti per l’affissione. L’uomo dovrà ora rispondere dei reati di deturpamento e diffamazione aggravata.