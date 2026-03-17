Cuba, in partenza European Convoy: "Portiamo oltre 5 tonnellate di aiuti"

“In questo momento drammatico per il Paese, in cui il blocco petrolifero si è andato ad aggiungere alle già durissime misure di embargo commerciale e finanziario imposte sull’isola dal governo degli Stati Uniti da decenni, abbiamo deciso di aderire alla missione di solidarietà internazionale ‘Nuestra America’ e di farci promotori del convoglio europeo per portare a Cuba aiuti umanitari”. Così Giorgia, attivista dell’associazione Aicec (Agenzia Interscambio Culturale ed Economico con Cuba), all’esterno dell’aeroporto di Roma Fiumicino, da dove partirà, con scalo tecnico a Milano, l’European Convoy to Cuba, a bordo del quale sono presenti 19 nazionalità, 50 tra associazioni e collettivi, 13 movimenti politici e sindacali, 4 europarlamentari (tra cui Mimmo Lucano e Ilaria Salis di Avs). “Siamo riusciti in brevissimo tempo a raccogliere oltre 5 tonnellate di materiale medico-sanitario e farmaci”, aggiunge Giorgia, che sottolinea l’apporto “di più di 400 donatori che hanno partecipato alla campagna Let Cuba Breathe”. E annuncia: “Stiamo pensando già a una nuova missione a maggio e a organizzare dei container che partiranno per Cuba via mare per portare il materiale”.