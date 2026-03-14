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sabato 14 marzo 2026

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Roma, celebrato il 45esimo anniversario dell'Università per la Pace dell'Onu

LaPresse
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La Delegazione Italiana dell’Università per la Pace dell’Onu (UPEACE) ha celebrato il 45esimo anniversario di fondazione dell’Ateneo con un evento istituzionale che si è tenuto ieri sera a Palazzo Falletti, presso la sede Italiana dell’UPEACE in Via Panisperna a Roma. La ricorrenza del 45esimo anniversario ha rappresentato un momento di particolare significato per rinnovare, insieme alle Istituzioni, alle rappresentanze diplomatiche, al mondo accademico, alle imprese e alla società civile, un impegno condiviso verso i valori fondanti delle Nazioni Unite e verso una collaborazione sempre più concreta sui temi della Pace, dello sviluppo sostenibile e della governance globale. Un evento di rilievo istituzionale internazionale che ha visto celebrare anche un importante accordo con la Santa Sede, con cui l’ateneo romano presenta AI4Peace: il primo Simposio Globale Biennale dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella costruzione, promozione e difesa della Pace. Promosso dall’UPEACE, Pontificia Accademia per la Vita e Pontificia Università Lateranense, l’iniziativa intende affermare che l’IA non è eticamente neutra, ma uno strumento la cui progettazione e governance possono contribuire in modo decisivo al rafforzamento della Pace. Il Simposio si terrà a Roma dal 20 al 22 settembre 2026 e sarà accompagnato da una Call for Papers internazionale dedicata ai principali nodi etici, sociali e geopolitici legati all’intelligenza artificiale. Tra gli interventi, quello del direttore accademico Sergio Bellucci, quello di Don Andrea Ciucci della Pontificia Accademia per la vita, e di Jeffrey Sachs, economista della Columbia University.