Roma, celebrato il 45esimo anniversario dell'Università per la Pace dell'Onu

La Delegazione Italiana dell’Università per la Pace dell’Onu (UPEACE) ha celebrato il 45esimo anniversario di fondazione dell’Ateneo con un evento istituzionale che si è tenuto ieri sera a Palazzo Falletti, presso la sede Italiana dell’UPEACE in Via Panisperna a Roma. La ricorrenza del 45esimo anniversario ha rappresentato un momento di particolare significato per rinnovare, insieme alle Istituzioni, alle rappresentanze diplomatiche, al mondo accademico, alle imprese e alla società civile, un impegno condiviso verso i valori fondanti delle Nazioni Unite e verso una collaborazione sempre più concreta sui temi della Pace, dello sviluppo sostenibile e della governance globale. Un evento di rilievo istituzionale internazionale che ha visto celebrare anche un importante accordo con la Santa Sede, con cui l’ateneo romano presenta AI4Peace: il primo Simposio Globale Biennale dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella costruzione, promozione e difesa della Pace. Promosso dall’UPEACE, Pontificia Accademia per la Vita e Pontificia Università Lateranense, l’iniziativa intende affermare che l’IA non è eticamente neutra, ma uno strumento la cui progettazione e governance possono contribuire in modo decisivo al rafforzamento della Pace. Il Simposio si terrà a Roma dal 20 al 22 settembre 2026 e sarà accompagnato da una Call for Papers internazionale dedicata ai principali nodi etici, sociali e geopolitici legati all’intelligenza artificiale. Tra gli interventi, quello del direttore accademico Sergio Bellucci, quello di Don Andrea Ciucci della Pontificia Accademia per la vita, e di Jeffrey Sachs, economista della Columbia University.