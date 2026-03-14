Hoepli, Cgil Milano: "Speculazione immobiliare può averla vinta sulla cultura”

“È il segnale che la speculazione immobiliare può averla vinta sulla cultura e sulla cultura indipendente”. Lo ha dichiarato Luca Stanzione, segretario generale della Cgil di Milano, a margine del flash mob organizzato sabato mattina in via Hoepli contro la liquidazione della storica libreria. Stanzione ha chiesto che si trovi una soluzione per “una realtà che è un simbolo di Milano e che deve poter continuare a vivere in una città che diventa sempre più culturale, diventa sempre di più la città della ricerca, la città dei saperi”. Il segretario ha poi annunciato un’interlocuzione con l’amministrazione comunale: “Oggi sappiamo da qualche ora che saremo convocati dal Comune e quindi un’attenzione del Comune è importante per il futuro di questa attività, di questa libreria”.