Hoepli, a Milano flash mob contro la chiusura: messaggi in vetrina e lavoratori in presidio

Alcune centinaia di persone si sono radunate questa mattina davanti alla libreria Hoepli di via Hoepli, a Milano, per un flash mob contro la chiusura della storica libreria a seguito della liquidazione deliberata dall’assemblea dei soci. Molti i milanesi che hanno lasciato messaggi scritti sul foglio bianco affisso alla vetrina. “Non uccidere il cuore culturale di Milano un pezzo alla volta, che ne hanno già ammazzati abbastanza. Salviamola, almeno Hoepli, per favore”, ha scritto Federico, uno dei partecipanti. Tra i presenti anche Aurelia, cliente storica: “Sono sempre venuta qui sin da piccola a prendere libri, e vengo tuttora. Questa chiusura è assurda, la gente di Milano ci viene spesso e rappresenta un momento culturale”. A esprimere sconcerto anche i dipendenti. Eugenio Bellotti, in libreria da ventotto anni, ha definito la gestione della comunicazione “drammatica”: “Ci dicono che entro un mese si chiude. Se uno vuole pensare di venderla, comunque di non farla fallire, non la chiude in un mese: lo dici sei mesi prima, o un anno prima”.