Gaza, una tempesta di sabbia investe gli accampamenti degli sfollati

Una tempesta di sabbia ha investito la Striscia di Gaza. I soccorritori, che operano sotto la guida del Ministero dell’Interno gestito da Hamas, hanno invitato i palestinesi a rimanere in casa, in particolare chi soffre di malattie respiratorie, mentre una densa nube di polvere si diffondeva sull’enclave. La guerra tra Israele e Hamas ha costretto la maggior parte dei 2 milioni di residenti di Gaza ad abbandonare le proprie case, costringendoli a vivere in tende e edifici danneggiati con scarsa protezione dagli elementi come pioggia, vento e sabbia. Sebbene le tempeste di sabbia siano un fenomeno ricorrente a Gaza, non se ne verificava una così intensa da oltre cinque anni.