Gaza, gli sfollati nelle tende al freddo: "Ogni volta che piove si allaga e crolla tutto"

Nei campi profughi di Gaza gli sfollati palestinesi sono costretti a vivere in strutture improvvisate, che si allagano al primo acquazzone e al freddo. “Viviamo in questa tenda da due anni. Ogni volta che piove e la tenda crolla sopra le nostre teste, cerchiamo di sistemare nuovi pezzi di legno”, afferma Shaima Wadi, madre di quattro figli, sfollata da Jabaliya. “Con tutto che è diventato così costoso – e senza alcun reddito – riusciamo a malapena a permetterci i vestiti per i nostri figli o i materassi su cui dormire”. Centinaia di migliaia di famiglie come quella di Wadi vivono in tende nella zona centrale di Gaza e in tutta la Striscia. Il Ministero della Salute di Gaza, che fa parte del governo guidato da Hamas, ha dichiarato che decine di persone, tra cui almeno due bambini, sono morte per ipotermia o dopo il crollo di case danneggiate dalla guerra a causa delle condizioni meteorologiche. Sulla ricostruzione e il futuro nella Striscia intanto starebbero emergendo disaccordi tra Usa e Israele.