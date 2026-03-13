Enrica Bonaccorti, Luxuria: “Il nostro ultimo incontro al concerto di Renato Zero”

“Una donna vera sensibile, una grande artista che mi voleva bene”. Lo ha detto l’ex deputata Vladimir Luxuria fuori dalla camera ardente di Enrica Bonaccorti, aperta nella giornata odierna a Roma, dopo il decesso giovedì a 76 anni della conduttrice tv. “L’ultima volta che l’ho vista è stata al concerto di Renato Zero. Quando lui è arrivato da Enrica e l’ha abbracciata le mura del palasport stavano crollando per gli applausi e lì c’era Enrica che, un po’ stupita, un po’ come una bambina che ha avuto un bel regalo, era contenta, era contenta dell’amore che il pubblico gli ha dimostrato” ha raccontato.