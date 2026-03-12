Libano, la Francia invia 60 tonnellate di aiuti umanitari a Beirut

(LaPresse) La Francia ha caricato sugli aerei 60 tonnellate di aiuti umanitari destinati a Beirut, in Libano. Organizzati dal Ministero degli Affari Esteri, gli aiuti comprendono medicinali, attrezzature mediche, un posto di soccorso mobile, materiali per ripari, beni di prima necessità e prodotti nutrizionali per l’infanzia. L’invio arriva in un contesto di tensione regionale crescente: il 2 marzo, due giorni dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti contro Iran, il gruppo militante Hezbollah ha lanciato missili e droni contro Israele per la prima volta in oltre un anno. Gli avvertimenti israeliani hanno spinto centinaia di migliaia di residenti del sud del Libano, della valle orientale della Bekaa e della periferia meridionale di Beirut ad abbandonare le loro case. Secondo le autorità, dall’inizio dell’ultima ondata di combattimenti in Libano sono state uccise oltre 600 persone e più di 800.000 sono state sfollate. L’invio degli aiuti francesi rappresenta un intervento urgente per sostenere la popolazione colpita dal conflitto nella regione.