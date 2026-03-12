Iran, colpita base italiana a Erbil. Crosetto: “Stanno tutti bene” – La diretta

Un missile ha colpito una base italiana a Erbil, in Iraq. Lo ha fatto sapere il ministro della Difesa Guido Crosetto precisando che non ci sono né vittime né feriti tra il personale. “Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante dei Covi”, ha affermato. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’Iran “è praticamente al capolinea” e non ha risparmiato le critiche nei confronti della Spagna minacciando ancora una volta Madrid di “tagliare” tutte le relazioni commerciali. Paura anche in Kuwait dove un drone iraniano si è schiantato contro un edificio residenziale, ferendo due persone.
L’esercito iraniano ha affermato di aver attaccato con droni due basi aeree israeliane e il quartier generale dello Shin Bet a Tel Aviv. Secondo quanto riporta l’agenzia Irna, i raid hanno preso di mira la base aerea di Palmachin, a ovest della citta di Yavne, sulla costa, e la base aerea di Ovda, nel sud di Israele.
Akbar Ghaffari, viceministro dell’intelligence dell’Iran, è stato ucciso durante gli attacchi congiunti Usa-Israele su Teheran. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Ilna. Ghaffari in precedenza aveva ricoperto la carica di vicegovernatore per la sicurezza politica della provincia dell’Azerbaigian orientale. Il suo funerale si sarebbe già tenuto nella città di Tabriz.
Un marinaio indiano è la persona uccisa in un attacco che ha colpito una petroliera di proprietà statunitense nei pressi della città portuale di Bassora, in Iraq. Lo ha reso noto l’ambasciata indiana a Baghdad. L’imbarcazione Safesea Vishnu, battente bandiera delle Isole Marshall, è stata attaccata ieri mentre operava nei pressi di Bassora. I restanti 15 membri dell’equipaggio indiano sono stati evacuati e sono al sicuro, ha aggiunto l’ambasciata.
I posti di blocco delle forze di sicurezza a Teheran sono stati attaccati per la prima volta da droni. Almeno 10 persone sono rimaste uccise. Lo ha riferito un’agenzia di stampa semiufficiale Fars. Ieri sera nella capitale iraniana si sentivano spari, mentre continuavano i bombardamenti. Gli spari sembravano provenire dai posti di blocco, spesso presidiati da membri della forza Basij, composta interamente da volontari, della Guardia Nazionale e da ufficiali delle forze di polizia iraniana.
Nella lotta contro l’aumento dei prezzi del carburante, l’Austria sta ulteriormente limitando i diritti dei gestori delle stazioni di servizio: potranno aumentare i prezzi al massimo tre volte a settimana, anziché una volta al giorno come in precedenza. Lo ha annunciato il Ministro dell’Economia austriaco Wolfgang Hattmannsdorfer.
Le riduzioni dei prezzi rimarranno possibili in qualsiasi momento. Secondo il ministro, i prezzi della benzina in Austria sono aumentati di circa il 14% dall’inizio della guerra in Iran. I prezzi del gasolio sono aumentati del 25%. “Il nostro obiettivo è attenuare le fluttuazioni estreme dei prezzi e inviare segnali di stabilizzazione dei prezzi, in modo che le crisi internazionali non si riflettano direttamente sulle pompe”, ha sottolineato Hattmannsdorfer. Ha anche annunciato che saranno svincolate le riserve nazionali di petrolio, come avviene in altri Paesi.
Ieri sera “eravamo all’interno della base italiana, la base di Camp Singara, che già era in condizioni di preallarme per la crisi in atto e, verso le 8.30 locali, è stato attivato l’allarme della coalizione per una minaccia aerea. E tutti quanti, seguendo procedure già rodate tra tutto il personale, ci siamo recati in sicurezza nei bunker assegnati”.
“E poco prima dell’una, c’è stata una minaccia aerea: è ancora è in fase di accertamento la tipologia della minaccia, se è un drone o un missile, e ha colpito la base italiana e ha provocato alcuni danni a infrastrutture e materiali della base. Il personale sta bene, era protetto all’interno dei bunker quando è avvenuta l’esplosione, stanno tutti bene”. Lo ha raccontato a Sky Tg24 il comandante dell’Italian National Contingent di Erbil, nel Kurdistan iracheno, colonnello Stefano Pizzotti.
“Dalle 8.30 di ieri sera siamo nei bunker perché continua a esserci una minaccia”, ha aggiunto, “non è stato possibile né valutare sul posto i danni alle infrastrutture, quindi quantificare quello che è successo, né sapere qual è la provenienza di questa minaccia”. Pizzotti ha poi ricordato che “il personale qui si occupa prevalentemente di addestramento per le truppe locali curde, sulla base di una specifica richiesta del governo iracheno”.
“Dal momento dell’incidente sono in costante contatto sia con il ministro della Difesa Crosetto che con il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Portolano, che ha assistito tutte quante le fasi della, di questa notte dell’attacco”, ha proseguito Pizzotti, “al momento è finito, è finito l’allarme della minaccia aerea, ma ci sono sul posto gli artificieri della coalizione che stanno verificando, stanno mettendo in sicurezza l’area prima di di poterci accedere”.
“Il morale del personale è comunque alto, volevamo rassicurare le famiglie dei militari che sono qui con me”, ha concluso il comandante italiano, “siamo preparati e addestrati per affrontare queste situazioni”.
Informazioni di intelligence obsolete hanno probabilmente portato gli Stati Uniti a sferrare un micidiale attacco missilistico contro una scuola elementare femminile in Iran che ha causato la morte di oltre 165 persone, molte delle quali bambine. Lo hanno rivelato un funzionario statunitense e una seconda persona informata sui risultati di un’indagine preliminare dell’esercito americano sul raid.
Il Comando Centrale degli Stati Uniti si sarebbe basato sulle coordinate del bersaglio fornite dalla Defense Intelligence Agency, utilizzando dati obsoleti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump inizialmente aveva accusato l’Iran dell’attacco, poi ha detto di non essere sicuro di chi fosse la colpa e infine ha dichiarato che avrebbe accettato i risultati dell’indagine del Pentagono. La questione ha assunto maggiore urgenza ieri, dopo che il New York Times ha riportato per primo che un’indagine preliminare ha individuato la responsabilità degli Stati Uniti.
Sono almeno 11 i morti e oltre 30 i feriti nei bombardamenti lanciati dall’esercito di Israele sulla capitale del Libano, Beirut. Attachi a Ramlet el-Baïda, sul lungomare di Beirut, hanno ucciso otto persone, come riporta il ministero della Salute libanese.
L’attacco con drone su un’auto ha preso di mira la costa di Beirut che, dall’inizio della guerra, è rifugio per migliaia di sfollati che dormono per strada o nei loro veicoli dopo essere evacuati, secondo le istruzioni israeliane, dalle loro case al sud o dalla periferia meridionale di Beirut. Nel distretto di Aley, l’esercito israeliano ha poi bombardato Aramoun due volte, uccidendo tre persone e ferendo un bambino. Lo riporta L’Orient Le Jour.
Il Pentagono ha comunicato al Congresso che la prima settimana di guerra contro l’Iran è costata agli Stati Uniti 11,3 miliardi di dollari. Il Pentagono ha fornito la stima al Congresso in una riunione informativa all’inizio di questa settimana, secondo una fonte vicina alla situazione. L’esercito ha riferito di aver speso 5 miliardi di dollari solo in munizioni durante il primo fine settimana di guerra.
L’amministrazione Trump aveva precedentemente indicato che avrebbe inviato al Congresso una richiesta di finanziamenti supplementari per la guerra, ma l’idea non sembra aver avuto seguito. Il senatore Roger Wicker, presidente repubblicano della Commissione per le forze armate del Senato, ha precisato di non aspettarsi questo mese una richiesta di fondi supplementari.
Un attacco al porto iracheno di Bassora ha causato almeno un morto e costretto le autorità a sospendere le operazioni in tutti i terminal petroliferi del Paese. Farhan al-Fartousi, direttore generale della Compagnia Generale dei Porti dell’Iraq, ha dato l’annuncio in una nota diffusa dall’agenzia di stampa statale irachena. Al-Fartousi ha affermato che l’attacco ha preso di mira una nave in un’area di trasferimento da nave a nave nel porto di Bassora, sul Golfo Persico. Non è ancora chiaro se la nave sia stata colpita da un drone volante o marittimo o da un missile. I soccorritori hanno recuperato un corpo senza vita e hanno tratto in salvo altre 38 persone. I porti commerciali in Iraq restano aperti, mentre i terminal petroliferi sono stati chiusi.
“Potremmo smantellare la loro capacità elettrica in un’ora e ci vorrebbero 25 anni per ricostruirla”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avvertendo che gli Stati Uniti potrebbero colpire infrastrutture critiche in Iran, tra cui i sistemi energetici. Ha aggiunto che l’obiettivo principale è garantire che l’Iran non possa ricostruire la sua capacità militare. “La cosa principale è che dobbiamo vincere questa guerra… Non vogliamo che si ripresenti”, ha detto Trump.
In Iran “sono praticamente al capolinea”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Non hanno una marina, non hanno un’aeronautica, non hanno una contraerea… Stiamo semplicemente sorvolando quel paese a razzo”, ha aggiunto.
Il ministero della Difesa del Kuwait ha dichiarato che oggi un drone iraniano si è schiantato contro un edificio residenziale nella piccola nazione mediorientale, ferendo due persone.
“Le capacità militari e nucleari dell’Iran sono degradate in modo significativo”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando ai supporter in Kentucky. Lo riporta il Guardian.
Il prezzo del petrolio è salito sopra i 100 dollari al barile per il contratto Brent, nonostante la messa in vendita di ingenti scorte per evitare una carenza globale con il conflitto in Iran.
“Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla Patria”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
