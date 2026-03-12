Iran, colpita base italiana a Erbil. Crosetto: “Stanno tutti bene” – La diretta

Un missile ha colpito una base italiana a Erbil, in Iraq. Lo ha fatto sapere il ministro della Difesa Guido Crosetto precisando che non ci sono né vittime né feriti tra il personale. “Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante dei Covi”, ha affermato. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’Iran “è praticamente al capolinea” e non ha risparmiato le critiche nei confronti della Spagna minacciando ancora una volta Madrid di “tagliare” tutte le relazioni commerciali. Paura anche in Kuwait dove un drone iraniano si è schiantato contro un edificio residenziale, ferendo due persone.

Ferma condanna per l’attacco che ha subito la base italiana di Erbil. Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. A loro esprimo solidarietà e gratitudine per il quotidiano servizio alla… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 11, 2026