Israele, missili colpiscono Haniel e Karmiel: due feriti e case distrutte

(LaPresse) Un missile ha colpito una casa a Haniel, nel nord di Israele, provocando un grande cratere all’esterno della proprietà e detriti sparsi nei dintorni. Poco dopo, un’altra abitazione vicino a Karmiel è stata colpita, ferendo lievemente due persone, secondo quanto riferito dai servizi di soccorso israeliani. L’esercito israeliano ha risposto con una massiccia ondata di attacchi contro il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran, dopo il lancio notturno di droni e razzi contro il territorio israeliano. Si tratta di uno degli scontri più intensi tra le due parti dall’inizio dell’ultima escalation militare. Durante la notte, i lanci di missili dall’Iran hanno costretto i cittadini israeliani a rifugiarsi nei bunker in diverse zone del Paese, dall’estremo sud a Gerusalemme e Tel Aviv, fino alla Galilea e al confine settentrionale con il Libano, dove le sirene hanno avvertito della minaccia di nuovi attacchi di Hezbollah.