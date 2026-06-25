Sorelle scomparse all’Aquila, il legale della madre: “Si sono pentiti di quanto fatto”

“Si sono pentiti, hanno preso coscienza di quanto fatto. La consapevolezza è alla base dell’interrogatorio”. Lo ha detto Enrico Mastantuono, avvocato di Valentina D’Acunto, la madre delle sorelline scomparse dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena (L’Aquila) e ritrovate dai carabinieri, 15 giorni dopo, a Formia (Latina), ascoltata a più riprese dalla giudice per le indagini preliminari Giulia Sani. Oltre a lei, la gip ha sentito Vincenzo Esposito, il compagno e Marco D’Acunto, padre della signora: anche per loro, difesi dall’avvocato Luca Cupolino, il fermo è convalidato. Per tutti e tre gli indagati è stato disposto l’obbligo di dimora in provincia di Latina e di firma due volte al giorno. I tre hanno risposto alle domande della gip nel corso dell’interrogatorio di convalida dei fermi durato più di 5 ore. “Le valutazioni sull’eventuale ricorso al Riesame verranno effettuate solo dopo il deposito ufficiale del provvedimento del giudice”, ha spiegato Mastantuono. “Non c’è una rete, sono persone spinte dagli affetti. Ha spiegato le ragioni di una madre”, ha detto ancora il legale parlando di “un atteggiamento collaborativo” da parte della sua assistita, il compagno Vincenzo Esposito, e il padre della donna, Marco D’Acunto che “hanno fatto le loro ammissioni in sede di giudizio” e che potrebbero essere stati “spinti, come ha detto il procuratore, da un amore malato”.”Ho avuto un confronto con la mia assistita” e “abbiamo chiarito quello che andava chiarito soprattutto per rispetto della Procura, degli organi inquirenti, di stampa, dei militari impegnati nelle ricerche e tutti quanti hanno atteso questo momento”, ha concluso l’avvocato.