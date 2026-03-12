Iran, attacchi con droni nel Kurdistan iracheno: le esplosioni a Erbil

(LaPresse) Una serie di attacchi con droni ha colpito la regione autonoma del Kurdistan iracheno, provocando allarme nelle principali città dell’area. Dopo una delle esplosioni, una colonna di fumo è stata vista salire nei pressi dell’aeroporto di Erbil. Secondo le prime informazioni, un drone intercettato è precipitato vicino a un hotel all’interno del complesso della Saad Abdullah Conference Hall, luogo che ospita regolarmente incontri politici di alto livello. Altri attacchi con droni sono stati segnalati anche nella città di Sulaymaniyah, sempre nel Kurdistan iracheno. Un missile ha colpito anche la base italiana a Erbil, in Iraq. A confermarlo è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha sentito personalmente il comandante della base. A quanto si apprende non ci sono feriti tra i militari italiani.