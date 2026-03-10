Referendum, Mollicone (Fdi): “Frasi di Bartolozzi eccessive, ma il caso è chiuso”

“La notizia più bella di questo intergruppo di parlamentari per il sì è che innanzitutto rappresenta tutti i gruppi, maggioranza e opposizione, e che rilancia il riformismo parlamentare. Non vuole perdere tempo con le contrapposizioni di parte e di appartenenza, ma rimanere nel merito della riforma, perché è una riforma storica, che completa il giusto processo e perché dobbiamo far capire agli italiani che devono andare a votare scegliendo liberamente rimanendo nel merito di un referendum per la riforma di una giustizia giusta”. Così Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia e membro del neonato intergruppo parlamentare per il sì al referendum della giustizia, a margine della conferenza stampa alla Camera di presentazione del gruppo trasversale, di cui fanno parte, tra gli altri, Luigi Marattin (Partito Liberaldemocratico), Roberto Giachetti (Italia Viva), Ettore Rosato (Azione) e Pina Picierno (europarlamentare PD e vicepresidente dell’europarlamento).

“Meloni entrata in campagna elettorale? Sì, ma ha anche ribadito che non è un referendum contro la magistratura, ma è un referendum per il merito dei magistrati e per liberarli, anzi, da condizioni e correnti politiche”, risponde l’onorevole di Fratelli d’Italia, che sottolinea come non sia un referendum contro i magistrati, in quanto ce ne sono “tantissimi meritevoli che vogliamo liberare dai vincoli delle correnti e dargli ancora più libertà”.

“Se le parole di Bartolozzi indeboliscono l’intervento di Meloni? Per me il caso è stato già chiarito con la stessa correzione di Bartolozzi delle sue dichiarazioni, che ha precisato dicendo che ce l’aveva solo con una parte dei magistrati”. A questo si aggiungono le dichiarazioni del ministro Nordio che ha sottolineato come Bartolozzi non debba dimettersi in quanto ha chiarito l’interpretazione della sua frase. Interpretazione di una frase che, secondo Mollicone “io considero eccessiva e che come sostenitore del sì penso non sia corretta”. I chiarimenti del ministro e del suo capo di gabinetto sono però per Mollicone sufficienti a considerare “il caso chiuso”.