Referendum, Giachetti: "Vittoria sì? Facciamo parlare Gratteri e mandiamo Bartolozzi in vacanza"

Durante la conferenza stampa alla Camera dei Deputati di presentazione dell’intergruppo parlamentare per il sì al referendum sulla giustizia è stato toccato anche il caso della capo di gabinetto del ministro Nordio Giusi Bartolozzi, che in una trasmissione televisiva locale aveva dichiarato: “Con il sì togliamo di mezzo la magistratura”. Bartolozzi, con una nota, ha poi chiarito di essere stata fraintesa e anche il ministro Nordio è intervenuto in sua difesa, dicendo che aveva chiarito quanto affermato. Durante la conferenza, quindi, l’onorevole di Italia Viva Roberto Giachetti, membro dell’intergruppo insieme, tra gli altri, a Ettore Rosato (Azione), Pina Picierno (europarlamentare PD) e Federico Mollicone (Fratelli d’Italia), ha scherzosamente dichiarato: “Io penso che il Centrodestra stia facendo di tutto per farci perdere il referendum. La Bartolozzi è l’ultima. Se qualcuno investe una persona con la bicicletta, un magistrato prende una decisione e il Centrodestra dice ‘meno male che c’è la separazione delle carriere’, questo non aiuta a trasmettere la realtà della riforma che abbiamo di fronte, ma è un modo che allontana i cittadini”. Per Giachetti il rischio è che “se continuiamo così finiamo che questo referendum lo perdiamo”. Il deputato di IV, dall’altra parte, tira in ballo anche il procuratore di Napoli Nicola Gratteri: “Io sono assolutamente favorevole e penso ci siano ancora i margini… ma facciamo parlare Gratteri, così è più facile che vinciamo. Bartolozzi mandiamola a fare una vacanza”.