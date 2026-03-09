Portogallo, si insedia il nuovo presidente Antonio Jose Seguro

Lunedì 9 marzo il neoeletto presidente del Portogallo, Antonio Jose Seguro, ha prestato giuramento e si è insediato. Il leader socialista di centro-sinistra ha ottenuto una schiacciante vittoria sul populista di estrema destra André Ventura nelle recenti elezioni presidenziali portoghesi, conquistando il mandato quinquennale con il 66,7% dei voti. Seguro si è posizionato come candidato moderato che collaborerà con il governo di minoranza di centro-destra del Portogallo e ha ottenuto il sostegno di altri politici mainstream di sinistra e destra che vogliono fermare l’ondata populista in ascesa.