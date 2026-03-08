Venezuela, liberati oltre 20 prigionieri a Caracas: la gioia delle famiglie

Sabato scorso più di 20 prigionieri sono stati rilasciati da un centro di detenzione di Caracas, in Venezuela. In un centro di detenzione noto come “Zona 7”, i parenti erano sopraffatti dall’emozione quando i prigionieri hanno iniziato a essere rilasciati. Le famiglie attendevano dall’8 gennaio, quando il governo ha annunciato che un numero significativo di prigionieri sarebbe stato rilasciato immediatamente. Anche davanti ad altri centri di detenzione sono stati allestiti degli accampamenti. Il governo ha poi approvato una legge di amnistia che prometteva il rilascio di centinaia di persone. Ma gli attivisti e i parenti sono arrabbiati perché la promessa non è stata ancora mantenuta, dato che ci sono ancora prigionieri dietro le sbarre. Molti prigionieri del centro di detenzione Zona 7 sono stati arrestati a novembre con l’accusa di terrorismo, tra le altre cose. Le famiglie sostengono che siano stati detenuti arbitrariamente senza un regolare processo. Alcuni erano leader sindacali e politici che sono usciti di prigione gridando “libertà!” e “lunga vita al Venezuela!”.