Venezuela, i membri dell'opposizione liberati si uniscono alla veglia delle famiglie dei prigionieri ancora rinchiusi

(LaPresse) I politici dell’opposizione venezuelana Juan Pablo Guanipa, Jesus Armas, Dignora Hernandez e Maria Oropeza, rilasciati dal carcere dal governo di Delcy Rodriguez, hanno guidato un corteo di auto dalla prigione di Helicoide, dove i parenti dei prigionieri ancora rinchiusi hanno organizzato una veglia. Al grido di “Libertà” e “Non abbiamo paura”, i leader, accompagnati da alcuni attivisti, sono arrivati al centro di detenzione di Boleita.

L’8 gennaio il governo di Rodríguez ha annunciato che avrebbe liberato un numero significativo di prigionieri – una richiesta fondamentale dell’opposizione e delle organizzazioni per i diritti umani del Paese, sostenute dagli Stati Uniti – ma le famiglie e le organizzazioni per i diritti umani hanno criticato le autorità per la lentezza dei rilasci. L’Assemblea Nazionale, controllata dal partito al potere, ha iniziato questa settimana a discutere un disegno di legge di amnistia che potrebbe portare al rilascio di centinaia di prigionieri.