Iran, Pezeshkian: "Saremo costretti a rispondere se attaccati"

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha minacciato di intensificare gli attacchi contro obiettivi americani in tutto il Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti e Israele proseguono la loro campagna aerea. “Quando veniamo attaccati, non abbiamo altra scelta che rispondere. Maggiore è la pressione che ci viene imposta, più forte sarà naturalmente la nostra risposta”, ha dichiarato in un video. Pezeshkian ha affermato che l’Iran non sta cercando una battaglia contro i paesi arabi vicini, molti dei quali ospitano basi militari americane. “Sono nostri fratelli”, ha detto, accusando gli Stati Uniti di cercare di mettere i paesi della regione l’uno contro l’altro.