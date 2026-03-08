Iran, Teheran: “Combatteremo per almeno 6 mesi”. Trump elogia Meloni: “Ottima leader e mia amica” – La diretta

Prosegue la guerra in Iran. All’ottavo giorno di scontri, iniziati con gli attacchi di Israele e Usa contro l’Iran del 28 febbraio, le ostilità non accennano a placarsi. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha definito “un sogno da portarsi nella tomba“ la resa di Teheran, rimandando al mittente la richiesta avanzata venerdì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Le forze armate del Kuwait hanno intercettato una serie di droni nemici che hanno violato lo spazio aereo del Paese. Lo riferisce il ministero della Difesa in una nota, spiegando che i droni “hanno attaccato serbatoi di carburante dell’aeroporto internazionale di Kuwait City sono stati attaccati dai droni, in un attacco diretto alle infrastrutture vitali”.
C’è un’esplosione nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti a Oslo, non ci sono state vittime. Lo riferisce la polizia norvegese, come riporta la Cbs.
“Intorno all’una di notte è stato segnalato un forte boato/esplosione sul posto. La polizia è in contatto con l’ambasciata e non sono stati segnalati feriti. Al momento non ci sono informazioni precise su quanto accaduto né sui possibili responsabili”, afferma la polizia di Oslo in una dichiarazione. L’emittente pubblica NRK ha citato il comandante della polizia Michael Dellemyr, secondo cui l’esplosione ha colpito l’ingresso della sezione consolare dell’ambasciata.
“Verso l’una di notte abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di un’esplosione. Siamo arrivati poco dopo e abbiamo confermato che c’era stata un’esplosione che ha colpito l’ambasciata degli Stati Uniti”, ha detto alla NRK. “I danni sono lievi”. Dellemyr ha dichiarato alla TV2 di Oslo che la polizia “non rilascerà alcuna dichiarazione in merito al tipo di danni, a cosa sia esploso e ad altri dettagli simili, al di là del fatto che ci sia stata un’esplosione”, poiché “le indagini sono ancora in una fase iniziale”.
In Bahrein tre persone sono rimaste ferite a causa delle schegge provocate da un attacco missilistico. Le schegge sono cadute su un edificio universitario nella città di Muharraq, hanno riferito le autorità locali. Il ministero dell’Interno ha affermato che i frammenti del missile hanno causato anche danni materiali.
Questa mattina è scattato un allarme missilistico a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Ieri una persona è stata uccisa nella città, nella zona di Barsha, dopo che i detriti di un’intercettazione aerea sono caduti sul suo veicolo. Dall’inizio della guerra sono state registrate 4 vittime negli Emirati Arabi Uniti.
Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante attacchi notturni a Teheran e nei dintorni, ha riferito il ceo della National Iranian Oil Products Distribution Company, Keramat Veyskarami, alla televisione di Stato. “Quattro depositi petroliferi e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell’Alborz sono stati attaccati da aerei nemici”, ha detto, i cinque impianti “sono stati danneggiati” ma “l’incendio è stato domato”.
Secondo quanto riportato dai media locali, questa mattina presto un drone israeliano ha colpito una stanza di un hotel nel quartiere Raouche di Beirut, una delle principali zone turistiche costiere della capitale libanese, dove non si registra una significativa presenza di Hezbollah. L’attacco ha colpito il Ramada Hotel, molto frequentato da turisti e viaggiatori d’affari, ed è stato sentito dai residenti nelle vicinanze. Il ministero della Salute libanese ha affermato che l’attacco ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre dieci. Israele non ha rivelato quale fosse l’obiettivo dell’attacco. Questo è stato il secondo attacco contro un hotel da quando il conflitto tra Israele e Hezbollah è riesploso all’inizio di questa settimana, dopo che il gruppo sostenuto dall’Iran ha lanciato razzi e droni verso il nord dello Stato ebraico, provocando attacchi di ritorsione israeliani in tutto il Libano che hanno causato centinaia di vittime. Mercoledì un attacco israeliano ha colpito il Comfort Hotel nella zona di Hazmieh a Beirut, un sobborgo a maggioranza cristiana a est del centro della capitale.
Il Consiglio degli Esperti ha raggiunto un accordo sulla scelta della nuova Guida suprema dell’Iran dopo l’uccisione di Ali Khamenei. Lo riferisce l’ayatollah Seyyed Mehdi Mirbagheri Shahroudi, rappresentante della provincia di Semnan, come riportato dall’agenzia di stampa Mehr. Mirbagheri Shahroudi ha affermato che è stata raggiunta un’opinione quasi definitiva e si è formata una maggioranza significativa, “ma allo stesso tempo devono essere rimossi gli ostacoli a questo lavoro”.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump rispondendo a una telefonata del Corriere della Sera, che gli ha chiesto cosa pensi dell’intervento e dell’aiuto possibile dell’Italia nella guerra alla luce dell’invio di navi per la difesa di Cipro e se ai suoi occhi questo sia ritenuto abbastanza. Trump è stato sentito rapidamente al teleofno dopo il summit dello ‘Scudo delle Americhe’ a Mar-a-Lago in Florida con gli alleati dell’America Centrale e Latina. “Amo l’Italia, penso che sia una grande leader”, ha detto Trump della premier.
Durante gli attacchi all’aeroporto di Isfahan sono stati distrutti diversi caccia F-14 iraniani. Lo riferisce l’Idf, come riportato dal Times of Israel. Gli F-14, di fabbricazione statunitense, erano stati forniti all’Iran prima della rivoluzione islamica del 1979. L’esercito israeliano ha aggiunto che sono stati colpiti anche i sistemi di rilevamento e difesa “che rappresentavano un rischio per gli aerei dell’aviazione israeliana”.
L’esercito afferma che la distruzione degli F-14, insieme agli attacchi di venerdì che hanno distrutto 16 velivoli utilizzati dalla Forza Quds dell’IRGC all’aeroporto internazionale Mehrabad di Teheran, fanno parte degli sforzi volti a rafforzare il controllo di Israele sui cieli dell’Iran.
L’Iran è preparato per condurre una guerra su vasta scala e intensa della durata di almeno sei mesi al ritmo attuale. Lo ha affermato il portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, Ali Mohammad Naeini, secondo quanto riportato dall’agenzia Khabaronline. “Sia in termini di armamenti, strategia, tattica e iniziativa, l’arsenale di missili pesanti, missili balistici e da crociera, vari tipi di droni e velivoli d’attacco è stato fornito in proporzione a una guerra su larga scala, completa e prolungata”, ha spiegato, aggiungendo che “disponiamo di vaste scorte di missili” e che le forze armate iraniane “sono pienamente preparate per una guerra intensa e su vasta scala della durata di almeno sei mesi, al ritmo attuale”.
“In Trentino Alto Adige è stata superata la soglia dei due euro per un litro di diesel. La situazione è particolarmente delicata: energia e concimi rappresentano oggi in media il 25 per cento dei consumi intermedi di un’azienda agricola, con il rischio che nuovi aumenti possano compromettere la sostenibilità economica delle produzioni”. Così Gianluca Barbacovi, presidente di Coldiretti del Trentino Alto Adige, in relazione all’aumento dei carburanti a seguito con conflitto in Iran. “Le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz trasportano circa un quinto delle riserve mondiali di petrolio, pari a circa 20 milioni di barili al giorno, rendendo questo passaggio uno dei principali punti critici per la sicurezza energetica globale – ha aggiunto Barbacovi -. Dallo Stretto passano anche le importazioni italiane di petrolio e derivati provenienti dai Paesi del Golfo, che rappresentano quasi un quinto delle forniture complessive del nostro Paese. Cibo e bevande rappresentano il primo gruppo merceologico del trasporto su strada in Italia, pari al 14 per cento delle tonnellate trasportate e al 18 per cento del totale in tonnellate-chilometro, con l’88 per cento dei prodotti alimentari che viaggia su gomma”.
Un attacco con un drone iraniano ha danneggiato un impianto di desalinizzazione dell’acqua in Bahrein. Lo riferisce il ministero dell’Interno del Bahrein.