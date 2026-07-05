Milano, accoltellamento fuori da un bar: le immagini dell'aggressione

Sono immagini forti, quelle riprese dalle telecamere di sicurezza del bar “La Gioia”, nel quartiere di San Siro, a Milano, dove la mattina di sabato 4 luglio un 55enne è stato accoltellato da un un ragazzo di soli 22 anni. Nel video si vede il giovane camminare lungo il marciapiede, avvicinarsi alla vittima e poi lanciarsi sull’uomo sferrando ben 20 fendenti con un coltello, che ha raggiunto petto e addome del 55enne. Le immagini catturano anche l’intervento del padre della vittima, presente nello stesso locale, e di altri clienti, tra cui due muratori egiziani, che atterrano e disarmano l’aggressore.