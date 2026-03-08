Iran, lo Sri Lanka soccorre marinai iraniani a bordo di una nave militare con problemi al motore

L’ampliamento del conflitto in Medio Oriente sta mettendo lo Sri Lanka in una posizione delicata mentre cerca di bilanciare gli obblighi umanitari, il diritto marittimo internazionale e la sua politica di non allineamento di lunga data. Venerdì ha trasferito a terra più di 200 marinai da una nave da guerra iraniana che aveva cercato assistenza mentre era ancorata fuori dalle acque del paese. Un portavoce della marina dello Sri Lanka ha detto che 204 marinai della IRIS Bushehr sono stati portati alla base navale di Welisara vicino alla capitale Colombo, dove sono stati sottoposti a procedure di controllo delle frontiere e test medici. Altre 15 persone sono state lasciate a bordo della nave con personale navale dello Sri Lanka per assistenza perché avevano segnalato un guasto alla nave. Il presidente dello Sri Lanka ha dichiarato che le autorità avevano deciso di prendere il controllo della IRIS Bushehr dopo aver discusso con i funzionari iraniani e il capitano della nave, dopo che uno dei suoi motori si era guastato. Il portavoce della marina ha detto venerdì che la nave sarà portata nel porto di Trincomalee, nello Sri Lanka orientale, e rimarrà sotto la custodia dello Sri Lanka fino a nuovo avviso.