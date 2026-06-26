Usa, Trump contro Mamdani: "Distruggerà New York, gli edifici diventeranno ghetti e baraccopoli"

Durante il suo intervento alla conferenza della Faith and Freedom Coalition a Washington, il presidente Donald Trump ha criticato duramente le politiche abitative del sindaco di New York, Zohran Mamdani, sostenendo che finiranno per danneggiare la città. Pur definendo Mamdani “una persona perbene”, Trump ha attaccato la sua promessa di rendere gli alloggi più accessibili attraverso il congelamento degli affitti per quasi un milione di appartamenti a canone controllato, misura approvata dal Rent Guidelines Board e destinata a entrare in vigore dall’autunno. Secondo il presidente, limitare gli aumenti degli affitti ridurrà le risorse a disposizione dei proprietari per la manutenzione degli immobili. “Questi edifici si trasformeranno presto in ghetti e baraccopoli“, ha dichiarato, aggiungendo che sempre più persone lasceranno New York. Trump ha inoltre sostenuto che politiche simili, se adottate su scala nazionale, rischierebbero di compromettere la crescita del Paese, affermando che gli Stati Uniti potrebbero trasformarsi in “un Paese del terzo mondo“. Il presidente ha infine ribadito la propria fiducia nella capacità dell’America di evitare questo scenario.