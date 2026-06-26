Iran, Trump attacca ancora Obama: "Pensava di potersi comprare la loro amicizia"

Nel corso della conferenza politica della Faith and Freedom Coalition a Washington, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato ad attaccare l’accordo sul nucleare iraniano siglato durante l’amministrazione di Barack Obama. Riferendosi al Piano d’azione congiunto globale, noto come JCPOA, Trump lo ha definito “un disastro“, sostenendo che l’allora presidente abbia trasferito all’Iran ingenti risorse economiche nel tentativo di migliorarne i rapporti con Washington. “Ha dato loro 1,7 miliardi di dollari in contanti e decine di miliardi di dollari. Pensava di potersi comprare la loro amicizia“, ha dichiarato Trump. Secondo il presidente, Teheran avrebbe utilizzato quelle risorse “per costruire missili e tutto il resto“, anziché per favorire una distensione nei rapporti con gli Stati Uniti.