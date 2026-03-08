Iran, Kuwait City sotto attacco: le immagini del grattacielo in fiamme

Le fiamme sono state viste sollevarsi nel cielo notturno mentre un enorme incendio devastava un grattacielo a Kuwait City domenica mattina presto. La causa dell’incendio non è chiara, ma è scoppiato mentre il Paese subiva un’ondata di attacchi missilistici e di droni iraniani. Le sirene hanno risuonato in tutta la città mentre l’esercito della contea diceva che stava rispondendo a ulteriori attacchi. Gli ultimi attacchi sono avvenuti poche ore dopo che il presidente iraniano si era scusato per gli attacchi ai “paesi vicini”. I sostenitori della linea dura iraniana, tuttavia, hanno affermato che la strategia di guerra di Teheran non sarebbe cambiata.