Iran, il video dell'Idf degli attacchi su obiettivi militari

Domenica l’esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo quanto affermato, mostra gli attacchi contro obiettivi in Iran. In una dichiarazione ha affermato che: “nel corso dell’ultima giornata, l’aviazione israeliana ha completato un’ampia serie di attacchi nell’Iran occidentale e centrale, durante i quali sono state sganciate numerose munizioni su oltre 400 obiettivi militari appartenenti al regime iraniano, tra cui lanciamissili balistici e ulteriori siti di produzione di armi”. Domenica Israele ha anche colpito il sud del Libano, Beirut e gli impianti di stoccaggio del petrolio a Teheran, e il primo ministro Benjamin Netanyahu ha promesso “molte sorprese” per la prossima fase del conflitto.