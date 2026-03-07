Ucraina, sette morti in attacco russo su Kharkiv: le immagini del palazzo colpito

(LaPresse) – È di sette morti e dieci feriti, tra cui tre bambini, il bilancio dell’attacco russo a Kharkiv, in Ucraina, Nella seconda città più grande dell’Ucraina un missile russo ha colpito un edificio residenziale di cinque piani. Il presidente Volodymyr Zelensky ha condannato l’attacco e ha chiesto una risposta internazionale. Ha affermato che la Russia ha colpito l’Ucraina durante la notte con 29 missili e 480 droni, prendendo di mira impianti energetici a Kiev e in altre regioni centrali e causando danni in almeno altre sette località del Paese. Secondo i dati preliminari, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 19 missili e 453 droni, con 9 missili e 26 droni d’attacco che hanno colpito 22 località. A Kharkiv i soccorritori stanno setacciando le macerie alla ricerca di sopravvissuti.