Napoli, sit-in per l'acqua pubblica. Padre Zanotelli si incatena di fronte al Municipio

“Avremo sempre meno acqua con il surriscaldamento del pianeta, per cui è fondamentale che questo bene non vada in mano ai privati. Il comune di Napoli è un esempio in Italia in tal senso con l’azienda speciale Abc (Acqua bene comune), ma siamo preoccupati per la modifica fatta all’articolo 67 dello Statuto comunale che apre le porte all’ingresso dei privati. Chiediamo che entro dicembre 2027 sia rinnovata la gestione dell’acqua ad Abc per altri 30 anni”. Queste le parole di Padre Alex Zanotelli, da anni impegnato nella battaglia a difesa dell’acqua pubblica, che oggi si è incatenato all’esterno di Palazzo San Giacomo, sede del Municipio, per protestare contro la modifica statutaria. Con lui il professor Alberto Lucarelli, assessore della giunta guidata da Luigi de Magistris, che dette vita all’azienda speciale Abc.