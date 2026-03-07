Ucraina, attacco russo a Kharkiv: 7 morti tra cui due minori

Zelensky ha condannato il raid definendolo un’aggressione contro la vita dei civili e ha chiesto una risposta internazionale

Un nuovo attacco russo ha colpito la città di Kharkiv, la seconda più grande dell’Ucraina, provocando sette vittime e dieci feriti, tra cui tre bambini. Un missile russo ha centrato un edificio residenziale di cinque piani, e i soccorritori stanno setacciando le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti. L’episodio evidenzia la crescente escalation militare e l’impatto devastante sugli edifici civili nella regione orientale del Paese.

Ondata di missili e droni sull’Ucraina centrale

Secondo quanto dichiarato dal presidente Volodymyr Zelensky, nella notte la Russia ha lanciato 29 missili e 480 droni prendendo di mira principalmente impianti energetici a Kiev e altre regioni centrali. I sistemi di difesa aerea ucraini hanno intercettato la maggior parte degli attacchi, abbattendo 19 missili e 453 droni, mentre 9 missili e 26 droni hanno raggiunto obiettivi in 22 località.

Danni in altre regioni e intervento dei soccorritori

Oltre a Kharkiv, altre aree del Paese hanno subito conseguenze dell’offensiva. Nella regione di Kiev, i detriti dei missili e dei droni hanno provocato danni in tre distretti, mentre nella regione meridionale di Odessa circa 80 vigili del fuoco sono intervenuti per domare incendi che hanno colpito infrastrutture civili. L’operatore ferroviario statale Ukrzaliznytsia ha inoltre segnalato modifiche ai percorsi ferroviari nella parte centro-occidentale del Paese a causa dei danni alle infrastrutture.

Zelensky chiede sostegno internazionale

Il presidente Zelensky ha condannato l’attacco definendolo un’aggressione contro la vita dei civili e ha chiesto una risposta internazionale, sottolineando l’importanza della collaborazione con l’Unione Europea. In un post su X, ha dichiarato il leader di Kiev: “La Russia non ha abbandonato i suoi tentativi di distruggere le infrastrutture residenziali e critiche dell’Ucraina, quindi il sostegno deve continuare. Contiamo su una collaborazione attiva con l’UE per garantire maggiore protezione al nostro popolo.”

