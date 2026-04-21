Iran, Houthi: "Ci saranno altri combattimenti nella regione"

“Non c’è dubbio che ci saranno ulteriori ondate di combattimenti, poiché si tratta semplicemente di una tregua all’interno di un conflitto continuo con il nemico“. Lo ha affermato il leader del gruppo ribelle yemenita degli Houthi, Abdul Malik al-Houthi, in un discorso televisivo, avvertendo che l’escalation nella regione è “probabilmente elevata”, poiché la “fragile” tregua sta volgendo al termine. Un attacco missilistico degli Houthi contro Israele il mese scorso ha sollevato preoccupazioni sul fatto che l’alleato dell’Iran nello Yemen possa tentare nuovamente di bloccare le rotte marittime del Mar Rosso, come ha fatto durante la guerra a Gaza.