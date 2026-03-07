Libano, la distruzione di Al Nabi Sheet dopo il raid di Israele

Gli attacchi di Israele sul Libano hanno praticamente raso al suolo la città di Al Nabi Sheet, nella valle della Bekaa. I morti sono stati 16 e 35 i feriti. L’esercito israeliano ha confermato in un tweet che le forze speciali dell’aeronautica militare israeliana hanno effettuato un raid nella notte, nel Libano orientale, nel tentativo di localizzare il corpo del pilota dell’aeronautica militare israeliana Ron Arad, scomparso dopo essersi lanciato con il paracadute da un aereo nel 1986. La notizia era stata anticiapta dal media saudita al-Hadath. Durante l’operazione ad Al Nabi Sheet non sono stati rinvenuti resti di Arad, ha affermato l’Idf.