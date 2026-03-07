Libano, Israele bombarda Beirut: alte colonne di fumo sulla città

(LaPresse) Il rumore delle esplosioni ha risuonato su Beirut tra la notte di venerdì e le prime ore di sabato, mentre l’esercito israeliano ha continuato a colpire la roccaforte di Hezbollah nella periferia sud della capitale libanese. Alle prime luci dell’alba, dense colonne di fumo erano visibili sopra i grattacieli della città. Secondo quanto riferito dalle autorità, Israele ha lanciato diverse ondate di attacchi aerei contro i quartieri meridionali di Beirut, un’area dove il movimento sciita sostenuto dall’Iran ha una forte presenza, ma che ospita anche centinaia di migliaia di civili. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che almeno 217 persone sono morte negli attacchi israeliani dall’inizio della settimana, mentre 798 sono rimaste ferite. Intanto Hezbollah ha affermato che i suoi combattenti si sono scontrati con una forza israeliana sbarcata sulle montagne del Libano orientale nella serata di venerdì, in un episodio che avrebbe causato almeno tre vittime. Israele, al momento, non ha confermato i combattimenti e non ha rilasciato commenti ufficiali.