Roma, la Torre dei Conti torna alla città dopo i lavori di messa in sicurezza

(LaPresse) La Torre dei Conti restituita alla Capitale dopo i lavori di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco resi necessari dal crollo parziale del 3 novembre scorso. Nell’incidente rimasero intrappolati alcuni operai al lavoro e trovò la morte il 66enne Octav Stroici. Alla cerimonia di riconsegna da parte dei Vigili del Fuoco alla Sovritentenza capitolina assieme al sindaco Gualtieri, il prefetto Giannini e il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma De Acutis. Presente anche la figlia di Octav Stroici, Alina, che martedì mattina assieme alla Cgil ha deposto una corona di fiori ricordando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro: “Tanti come papà. Non dimentichiamo quello che è successo” ha detto a margine. La cerimonia si è tenuta nella Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro. “Un momento di raccoglimento in memoria di Octav Stroici” dichiara a margine Gualtieri, “questo lavoratore purtroppo è rimasto vittima di un incidente e che noi rispettiamo con grande dolore e ci stringiamo attorno ai suoi cari. E poi un momento di riconoscenza, non solo mia personale e l’amministrazione, ma di tutta la città, ai Vigili del Fuoco che hanno consentito di salvare un monumento importante, prezioso, che non sarebbe sopravvissuto senza questo lavoro”. E sulla riapertura al traffico dell’area davanti alla torre risponde ai cronisti: “Dal 6 di maggio ci sarà un’ordinanza che prevederà una logistica di cantiere nuova e ci avvicineremo step by step alla situazione precedente”. La cerimonia in occasione della Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro come ricorda il prefetto Giannini: “Significativo che questa riconsegna sia stata fatta oggi. Necessario preservare il bene per la vita dei cittadini e queste riaperture sono un ottimo segno”. Come dichiarato da Gualtieri la parte antistante la torre, in Largo Corrado Ricci, tornerà aperta al pubblico dal prossimo 6 maggio.