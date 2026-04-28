Roma, Giannini: "Derby e finale Internazionali insieme? Valutiamo in base a obiettivi squadre"

(LaPresse) – “Ci sono riflessioni in atto che hanno diverse variabili. Tra queste c’è quella che riguarda le squadre coinvolte e gli obiettivi di fine anno, perché le squadre che saranno coinvolte nella competizione per qualificarsi in Champions dovranno giocare contemporaneamente. Quindi sapere quante gare sarà necessario esaminare quello è uno degli spunti di riflessione”. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in merito alla gestione dell’ordine pubblico durante la contemporaneità tra il derby di Serie A Roma-Lazio e le finali degli internazionali di tennis. “Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia? Quello penso sia un evento gestibile”, risponde ancora il prefetto.