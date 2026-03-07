Iran, Pezeshkian chiede scusa ai Paesi vicini: “Stop ai raid se non ci attaccano”. Missili da Teheran su Israele

Nel settimo giorno di guerra tra Israele e Iran, il conflitto continua ad allargarsi e ad aumentare di intensità. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso qualsiasi possibilità di negoziato con Teheran, dichiarando che l’unica opzione sul tavolo è una “resa incondizionata”. Il conflitto, iniziato il 28 febbraio con gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, coinvolge ormai diversi Paesi della regione. Nelle ultime ore gli aerei israeliani hanno colpito con nuovi bombardamenti Teheran e Beirut, mentre l’Iran ha risposto lanciando missili e droni contro Tel Aviv e contro diversi Stati del Golfo che ospitano basi militari statunitensi, tra cui Kuwait, Qatar, Arabia Saudita e Bahrein. Intanto entrano in scena anche altri attori internazionali. Secondo il Washington Post, la Russia starebbe fornendo all’Iran informazioni di intelligence per colpire le forze americane nella regione. La Cina, fortemente dipendente dal petrolio iraniano, potrebbe invece prepararsi a offrire assistenza finanziaria, pezzi di ricambio e componenti missilistici, come riportato da fonti di intelligence statunitensi citate dalla CNN. Resta infine l’incognita di un possibile intervento diretto con truppe di terra da parte degli Stati Uniti, uno scenario che potrebbe portare il conflitto a un’ulteriore e pericolosa escalation.

Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta