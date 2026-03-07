Iran, Pezeshkian chiede scusa ai Paesi vicini: “Stop ai raid se non ci attaccano”. Missili da Teheran su Israele

Nel settimo giorno di guerra tra Israele e Iran, il conflitto continua ad allargarsi e ad aumentare di intensità. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso qualsiasi possibilità di negoziato con Teheran, dichiarando che l’unica opzione sul tavolo è una “resa incondizionata”. Il conflitto, iniziato il 28 febbraio con gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, coinvolge ormai diversi Paesi della regione. Nelle ultime ore gli aerei israeliani hanno colpito con nuovi bombardamenti Teheran e Beirut, mentre l’Iran ha risposto lanciando missili e droni contro Tel Aviv e contro diversi Stati del Golfo che ospitano basi militari statunitensi, tra cui Kuwait, Qatar, Arabia Saudita e Bahrein. Intanto entrano in scena anche altri attori internazionali. Secondo il Washington Post, la Russia starebbe fornendo all’Iran informazioni di intelligence per colpire le forze americane nella regione. La Cina, fortemente dipendente dal petrolio iraniano, potrebbe invece prepararsi a offrire assistenza finanziaria, pezzi di ricambio e componenti missilistici, come riportato da fonti di intelligence statunitensi citate dalla CNN. Resta infine l’incognita di un possibile intervento diretto con truppe di terra da parte degli Stati Uniti, uno scenario che potrebbe portare il conflitto a un’ulteriore e pericolosa escalation.
L’esercito israeliano (Idf) ha affermato di aver rilevato il lancio di missili balistici dall’Iran dopo una pausa durata cinque ore. Si prevede che nei prossimi minuti suoneranno le sirene nella zona centrale del Paese, riferisce il Times of Israel.
Il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, il principe Khalid bin Salman, ha incontrato il capo dell’esercito pakistano il generale Syed Asim Munir in Arabia Saudita per discutere degli attacchi iraniani e delle “misure congiunte necessarie per fermarli”. Ne dà notizia il Guardian ricordando che entrambi i Paesi hanno firmato un patto di mutua difesa lo scorso anno secondo cui “qualsiasi aggressione contro uno dei due paesi sarebbe stata considerata un’aggressione contro entrambi”. In una dichiarazione pubblicata su X, le forze armate pakistane hanno affermato che: “entrambe le parti hanno espresso la speranza e il desiderio che il paese fratello Iran dia prova di prudenza e saggezza ed eviti errori di valutazione”.
L’esercito del Bahrein ha intercettato due missili e un drone, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa del Paese. Da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la guerra contro l’Iran lo scorso fine settimana, sono stati 86 i missili e 148 i droni intercettati nei cieli dello Stato insulare.
La borsa di Teheran rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Ne hanno dato notizia i media statali iraniani. La decisione arriva mentre proseguono gli attacchi di Stati Uniti e Israele al Paese, che a sua volta ha preso di mira i vicini del Golfo Persico.
L’esercito israeliano, le Idf, ha annunciato su X di aver avviato una nuova “ondata di attacchi contro Teheran e Isfahan, in Iran”.
Il ministro degli Esteri indiano ha affermato che una nave militare iraniana è attraccata in India, dopo che un sottomarino statunitense ha affondato una nave da guerra di Teheran e un’altra imbarcazione ha chiesto assistenza allo Sri Lanka. Subrahmanyam Jaishankar ha detto che la Iris Lavan è attraccata nella città meridionale di Kochi, dopo che l’India ha concesso il permesso quando la nave ha segnalato “problemi” l’1 marzo. “Penso che fosse la cosa più umana da fare”, ha aggiunto. Mercoledì un sottomarino statunitense ha affondato la nave da guerra iraniana Iris Dena al largo delle coste dello Sri Lanka. Un’altra nave, la Iris Bushehr, ha chiesto assistenza allo Sri Lanka e più di 200 marinai sono stati portati a terra. Entrambe le navi avevano precedentemente partecipato a esercitazioni navali organizzate dall’India, ma Jaishankar ha affermato che sono state “catturate dalla parte sbagliata degli eventi” una volta iniziata la guerra.
Un attacco aereo israeliano ha raso al suolo un edificio residenziale nel sud del Libano, uccidendo almeno sei persone. Ne ha dato notizia l’agenzia di stampa statale libanese. Tra i morti nell’attacco, sferrato nella città di Jibchit, ci sono quattro membri di una stessa famiglia.
Dubai e la sua Emirates hanno dichiarato che la compagnia aerea riprenderà le operazioni dopo averle temporaneamente sospese a seguito di un attacco iraniano alla città. La notizia ha suscitato gioia all’aeroporto internazionale di Dubai, dove i passeggeri avevano cercato rifugio nei tunnel dopo aver sentito un forte boato sopra le loro teste. Le autorità non hanno spiegato se ci siano stati intercettazioni o danni all’aeroporto, che è il più trafficato al mondo per i viaggi internazionali.
Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso almeno 16 persone e ferito altre 35 durante i raid notturni nella città di Al Nabi Sheet. Il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha affermato che i suoi combattenti si sono scontrati con una forza israeliana atterrata venerdì sera sulle montagne del Libano orientale. Israele non ha ancora rilasciato commenti sui combattimenti in quella zona.
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, in un discorso preregistrato trasmesso dalla televisione di Stato, ha affermato che il Consiglio di leadership provvisorio ha approvato ieri che i Paesi confinanti non saranno più attaccati, a meno che non venga sferrato un attacco contro l’Iran da lì. Lo riporta l’agenzia iraniana Tasnim.
Il Dubai media office ha rilasciato una dichiarazione a nome della città affermando che “per la sicurezza dei passeggeri, del personale aeroportuale e dell’equipaggio delle compagnie aeree, le operazioni all’aeroporto internazionale di Dubai (DXB) sono state temporaneamente sospese”. Ufficialmente non è stata fornita una motivazione per la sospensione delle operazioni, avvenuta dopo che i passeggeri si sono rifugiati nei tunnel mentre hanno sentito un forte boato.
La compagnia aerea Emirates, specializzata in voli a lungo raggio, ha dichiarato che “tutti i voli da e per Dubai sono stati sospesi fino a nuovo avviso” dopo l’attacco iraniano.
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, in un discorso preregistrato trasmesso dalla televisione di Stato, ha chiesto scusa per gli attacchi dell’Iran ai Paesi della regione, insistendo sul fatto che Teheran li avrebbe interrotti e suggerendo che siano stati causati da un malinteso tra i ranghi. La dichiarazione del presidente è stata trasmessa dopo i ripetuti attacchi di questa mattina contro Bahrein, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che la richiesta degli Stati Uniti di una resa incondizionata è un “sogno che dovrebbero portarsi nella tomba”. Il leader ha rilasciato questa dichiarazione in un discorso preregistrato trasmesso dalla televisione di Stato.
I Guardiani della rivoluzione dell’Iran hanno affermato di aver preso di mira “tre località di gruppi separatisti” nella regione curda irachena questa mattina. “Se i gruppi separatisti nella regione dovessero fare qualsiasi mossa contro l’integrità territoriale dell’Iran, li schiacceremo”, hanno affermato i Pasdaran in un comunicato riportato dall’agenzia di stampa Tasnim.
I passeggeri in attesa dei voli all’aeroporto internazionale di Dubai, il più trafficato al mondo per i viaggi internazionali, sono stati condotti nei tunnel ferroviari dopo che è scattato l’allarme missilistico. Questa mattina nella metropoli sono stati emessi avvisi sui telefoni cellulari relativi a “potenziali minacce missilistiche”. Le autorità degli Emirati hanno esortato la popolazione a cercare immediatamente un rifugio. Il governo ha aggiunto che sono state attivate le difese aeree.
Il Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica (Irgc) rivendica, secondo quanto riporta AlJazeera, la distruzione di sistemi radar, strutture di stoccaggio carburante, piste negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait.In una dichiarazione rilasciata sabato, l’Irgc ha dichiarato che l’ultima fase dell’operazione ha coinvolto attacchi su larga scala e combinati con missili e droni di nuova generazione contro posizioni statunitensi.Secondo la dichiarazione pubblicata dall’agenzia di stampa Irna, uno dei principali obiettivi era la base aerea di al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti, dove missili di precisione e droni hanno colpito installazioni chiave. L’Irgc dichiara che l’attacco ha distrutto un sistema radar avanzato di allerta precoce, hangar utilizzati per la manutenzione dei droni MQ-9 e strutture collegate agli aerei da ricognizione statunitensi, incluso l’U-2.L’Irgc ha inoltre segnalato pesanti attacchi missilistici sulla base aerea di Ali al-Salem in Kuwait, affermando che missili hanno danneggiato i sistemi radar della base, le strutture di stoccaggio carburante e due piste utilizzate dagli aerei statunitensi.
Un’ondata di attacchi aerei israeliani a Teheran e nell’Iran centrale durante la notte ha colpito diversi siti militari chiave iraniani, tra cui una fabbrica sotterranea di missili balistici e un’accademia militare, secondo l’Idf. Lo riporta The Times of Israel.Secondo l’esercito israeliano, più di 80 caccia dell’Aeronautica hanno sganciato 230 bombe sugli obiettivi durante gli attacchi.Tra gli obiettivi vi era un sito sotterraneo “per lo stoccaggio e la produzione di missili balistici, da cui operavano centinaia di soldati delle forze armate del regime terroristico iraniano”, afferma l’Idf.L’esercito afferma che il sito “conteneva bunker e quartieri generali militari di elementi del regime.” Inoltre, l’Idf afferma di aver colpito un altro sito di stoccaggio missilistico, che includeva bunker e infrastrutture di lancio, nei pressi dell’Università Imam Hossein, l’accademia militare del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, che le IDF definiscono “servito come risorsa di emergenza e complesso di assemblaggio per l’IRGC”, anche durante la guerra.Con l’ingresso della guerra in una nuova fase, l’esercito afferma di intensificare gli attacchi contro gli impianti di produzione di armi iraniani in tutto il paese, inclusi quelli utilizzati per la produzione di missili e lanciatori.
Ripetuti attacchi con missili balistici provenienti dall’Iran sono stati respinti da Israele secondo quanto riportano i media del posto. L’Idf afferma di aver rilevato almeno cinque lanci di missili dall’Iran.Sirene hanno risuonato a più riprese a Tel Aviv e in altre parti del centro di Israele.
Se un paese europeo “si unisce a Stati Uniti e a Israele nell’aggressione contro l’Iran, diventerà a sua volta un bersaglio legittimo per la rappresaglia dell’Iran”. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi in un’intervista a France 24 ripresa dal Guardian, aggiungendo che i funzionari di Teheran avevano “negoziato in buona fede” con gli Stati Uniti prima che Washington decidesse di attaccare insieme a Israele. “Non ci fidiamo degli americani. Non solo ci hanno tradito, ma hanno tradito anche la diplomazia”, ha spiegato, descrivendo le ultime mosse di Teheran come difensive e affermando che “questa guerra ci è stata imposta” da Usa e da Israele.