Trump accoglie i reali inglesi alla Casa Bianca: "Mia madre aveva una cotta per Carlo"

Il presidente Usa Donald Trump ha accolto con una cerimonia di benvenuto re Carlo e la regina Camilla alla Casa Bianca. Il tycoon, in evidente buon umore, si è concesso una battuta nel suo intervento davanti ai reali britannici. “Mia madre aveva una cotta per Carlo”, ha detto il presidente, ricordando sua madre, Mary McLeaod, nata a Stornoway, in Scozia, prima di emigrare negli Stati Uniti.”Ogni volta che la Regina prendeva parte a una cerimonia, mia madre restava incollata alla televisione e diceva: «Guarda, Donald, guarda quanto è bello”, ha raccontato Trump. “Amava davvero quella famiglia, ma ricordo anche che diceva, molto chiaramente: ‘Carlo… è così carino’. Mia madre aveva una cotta per Carlo. Ci credete?”, ha detto il tycoon che poi ha sottolineato “il legame unico tra i due paesi”.