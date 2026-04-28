Caso Minetti, Meloni: "Ad oggi escludo ipotesi dimissioni di Nordio"

“Ad oggi escludo ipotesi di dimissioni del ministro” Carlo Nordio, “ho parlato con lui ieri al telefono quando è uscita questa nota del Quirinale” su Nicole Minetti “per chiedere che cosa fosse accaduto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il Cdm. Il lavoro di verifica dei presupposti per la concessione della grazia “non è un lavoro che fa il Ministero, che non ha strumenti per fare indagini, non ha la polizia giudiziaria, ma si avvale della magistratura per fare indagini”, aggiunge Meloni.