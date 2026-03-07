Iran, Trump: "Stiamo facendo bene, distrutte 42 navi della marina in 3 giorni"

In Iran gli Stati Uniti stanno andando “molto bene”. Lo ha detto Donald Trump durante la riunione “Shield of Americas” che si sta tenendo in Florida insieme ai leader di diversi Paesi dell’America Latina. “Abbiamo distrutto 42 navi della marina militare iraniana in 3 giorni, oltre all’aviazione e alle telecomunicazioni. Bisognava intervenire, erano molto vicini all’arma nucleare“, ha ribadito il presidente americano, che ha concluso affermando che in questo modo gli Stati Uniti hanno fatto “un favore al mondo”.