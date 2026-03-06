Paralimpiadi, Mattarella incontra Milo Manara: "La Repubblica è sempre giovane"

Prima della cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato a Verona, al Museo Maffeiano, l’artista Milo Manara, che gli ha donato un disegno raffigurante una giovane donna con uno strascico tricolore, che sormonta i cinque cerchi olimpici. “È una Repubblica giovane“, ha spiegato il disegnatore al Capo dello Stato, che ha definito il quadro “splendido, bellissimo. La ringrazio molto”, ha aggiunto Mattarella sottolineando che “la Repubblica è sempre giovane”. Accanto a lui la figlia Laura che ha osservato: “La Repubblica deve mantenersi giovane”.