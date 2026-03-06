Paralimpiadi 2026, al via la cerimonia d’apertura: presenti Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Ha preso il via all’Arena di Verona la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina. In tribuna è presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accanto a lui il numero uno del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons. Presenti, tra gli altri, anche la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Lo spettacolo è iniziato con un rullo di tamburi cadenzato dalla batterista Elisa ‘Helly’ Mantin. Subito dopo ha iniziato a suonare Stewart Copeland, celebre batterista e icona dei Police, e Cornel Hrisca-Munn, batterista con disabilità. Tre batteristi chiamati a diffondere l’energia paralimpica dall’Arena al mondo intero. Mimì Caruso, giovanissima artista vincitrice di X Factor 2024, ha cantato l’inno italiano. La sua performance è stata accompagnata da Ginevra Nervi, talentuosa produttrice musicale italiana, e da un Coro alpino di Verona. Poco prima era entrata nell’Arena la bandiera italiana, consegnata da Veronica Yoko Plebani, triatleta delle Paralimpiadi sia Estive che Invernali e modella, al Reggimento Corazzieri, la Guardia d’Onore del Presidente della Repubblica, chiamati ad issarla.

Il Presidente della Repubblica si è alzato in piedi per omaggiare l’ingresso della delegazione italiana, ultima a sfilare. Applausi anche da parte delle altre istituzioni presenti in platea.

Presenti 29 delegazioni su 55

Sono 29 le delegazioni, sulle 55 che parteciperanno alle Paralimpiadi, attese all’Arena di Verona dalle 20 per la sfilata per la cerimonia d’apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina. Lo rende noto il Comitato Paralimpico Internazionale, spiegando che molti paesi “non hanno inviato atleti per motivi di prestazione, visto che le competizioni si svolgeranno sabato dalle 9.30 in quattro dei sei sport” in calendario. Sono sette invece le delegazioni che hanno dichiarato che non saranno presenti per motivi politici. Si tratta di Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Ucraina. Anche l’Iran ha rinunciato alla partecipazione, a causa delle difficoltà logistiche per permettere al suo unico atleta, Aboulfazl Khatibi Mianaei, di raggiungere l’Italia. Alla cerimonia, presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella,

Fontana: “Lombardia pronta a bissare successo“

“Essere presente alla cerimonia di apertura delle paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026 è un onore. La Lombardia, dopo aver celebrato con orgoglio e impegno i Giochi Olimpici, è pronta a bissare quello che, ne sono certo, sarà un nuovo successo. Inclusione e accessibilità sono, in ogni ambito, punti cardine e di riferimento dell’azione della nostra regione”. Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.