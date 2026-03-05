Israele, attacchi contro Iran e Libano: le immagini dell’Idf

L’esercito israeliano ha dichiarato che l’Aeronautica ha distrutto in Iran un lanciatore di missili balistici armato nell’area di Qom, pronto a colpire il territorio israeliano, e ha colpito anche un sistema di difesa aerea a Isfahan. Parallelamente, l’aviazione ha effettuato una serie di attacchi mirati a Beirut, in Libano. Secondo una nota militare, i raid hanno preso di mira diversi centri di comando di Hezbollah. Tra gli obiettivi colpiti anche una struttura utilizzata dall’unità aerea dell’organizzazione.