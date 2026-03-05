Iran, Israele lancia nuova ondata di attacchi aerei su Teheran – la diretta

L’aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi iraniani a Teheran. Lo ha reso noto l’Idf citato dai media dello Stato ebraico. Intanto, i primi voli di rimpatrio per gli israeliani bloccati all’estero a causa della guerra con l’Iran sono atterrati all’aeroporto Ben Gurion. Lo riporta il Times of Israel. Altri voli sono previsti in giornata. Le compagnie aeree israeliane hanno iniziato a operare gradualmente voli di rimpatrio per aiutare a far rientrare circa 100.000 israeliani che non sono stati in grado di tornare a casa da quando Israele ha chiuso il suo spazio aereo sabato. Ieri, Donald Trump ha ribadito che l’attacco congiunto Usa-Israele avrebbe impedito all’Iran di attaccare per primo. Intervistata da Rtl 102.5, Giorgia Meloni si è detta preoccupata per la crisi del diritto internazionale.

Guerra in Iran Inizio diretta: 05/03/26 07:01 Fine diretta: 05/03/26 23:30