Iran, Israele lancia nuova ondata di attacchi aerei su Teheran – la diretta

L’aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi iraniani a Teheran. Lo ha reso noto l’Idf citato dai media dello Stato ebraico. Intanto, i primi voli di rimpatrio per gli israeliani bloccati all’estero a causa della guerra con l’Iran sono atterrati all’aeroporto Ben Gurion. Lo riporta il Times of Israel. Altri voli sono previsti in giornata. Le compagnie aeree israeliane hanno iniziato a operare gradualmente voli di rimpatrio per aiutare a far rientrare circa 100.000 israeliani che non sono stati in grado di tornare a casa da quando Israele ha chiuso il suo spazio aereo sabato. Ieri, Donald Trump ha ribadito che l’attacco congiunto Usa-Israele avrebbe impedito all’Iran di attaccare per primo. Intervistata da Rtl 102.5, Giorgia Meloni si è detta preoccupata per la crisi del diritto internazionale.
“Abbiamo ricevuto segnali dai nostri partner in Medioriente di attacchi da parte degli ‘shahed‘ iraniani contro i civili in quei Paesi. Siamo aperti, se i loro rappresentanti vogliono forniremo la nostra competenza”. Lo ha affermato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky spiegando che la richiesta in merito è giunta anche da parte di “europei e Stati Uniti”.
Il ministro dei trasporti israeliano Miri Regev ha annunciato che Israele si prepara a riaprire lo spazio aereo del Paese ai voli in partenza da domenica. Lo riporta il Times of Israel. “Dopo aver valutato la situazione, abbiamo deciso di riaprire i cieli a partire da domenica per i voli in partenza, subordinatamente agli sviluppi della sicurezza”, ha affermato annunciando altri aggiornamenti nel corso della giornata.
“Partecipare con assetti nazionali allo sforzo comune in ambito Unione Europea per sostenere, in caso di richiesta, Stati membri UE nella difesa del proprio territorio da attacchi missilistici o via droni da parte iraniana”. È quanto si legge nella bozza di risoluzione del centrodestra su cui la maggioranza si sta confrontando prima della presentazione in Parlamento. Il testo – viene riferito – è ancora in fase di definizione e verrà limato fino all’ultimo, anche nel corso di interlocuzioni con il governo prima dell’inizio delle comunicazioni in aula alla Camera dei ministri Tajani e Crosetto.
In una nota riportata dalle agenzie iraniane i Pasdaran hanno reso noto di aver colpito una petroliera americana nel Golfo Persico settentrionale che sarebbe attualmente in fiamme. “Avevamo già affermato che, in base alle leggi e alle risoluzioni internazionali, in tempo di guerra la Repubblica islamica dell’Iran avrebbe avuto il controllo sulle regole di passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz”, si legge nella nota. La nave in questione sarebbe stata colpita al largo delle coste del Kuwait.
Cipro afferma che il drone Shahed che ha colpito una base aerea britannica sulla costa meridionale del paese è stato lanciato da Beirut. Un funzionario cipriota ha confermato giovedì che il drone che ha danneggiato un hangar della Raf ad Akrotiri subito dopo mezzanotte di lunedì era partito dalla capitale libanese. Il funzionario ha parlato sotto anonimato perché non è autorizzato a parlare pubblicamente dell’attacco.
Nuove esplosioni si sono sentite nei cieli di Doha e Manama, capitali del Qatar e del Bahrein. Lo riporta Al Jazeera.
Sulla sicurezza interna, “al momento non c’è alcuna minaccia per l’Europa. Naturalmente, restiamo vigili, non dovremmo prendere alla leggera la situazione. Il nostro Stato membro di prima linea, siamo molto vicini alla regione, ed è per questo che abbiamo adottato tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza. Ma dato che si tratta di una situazione in corso, è importante scambiare opinioni con i nostri partner ed esplorare modi per affrontare questa crisi in corso”. Lo afferma il vice ministro cipriota per la Migrazione Nicholas Ioannides, della presidenza di turno Ue, al suo arrivo al Consiglio Affari interni a Bruxelles. Quanto ai flussi migratori, “non abbiamo avuto partenze dal Libano. E nella nostra esperienza, nell’esperienza precedente, quando c’è una crisi, soprattutto nel Libano meridionale, si verificano solo sfollamenti interni. Quindi non abbiamo notato partenze dal Libano, ma restiamo vigili per affrontare qualsiasi crisi che potrebbe scoppiare”, prosegue.”Cipro non è coinvolta nel conflitto – spiega -. No. Il presidente di Cipro ha già affermato che non è coinvolta e non sarà coinvolta nella crisi in corso”. Quello dei droni “non direi che si è trattato di un attacco a Cipro. Cipro non è sotto attacco. Naturalmente, restiamo vigili e prendiamo tutte le misure necessarie per affrontare la situazione e la sicurezza. Non c’è stata alcuna interruzione della vita quotidiana. Ci sono state alcune misure preventive ma nessun rischio serio”.
Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha parlato telefonicamente ieri con il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. Lo ha reso noto il Quai d’Orsay. “Il ministro – viene spiegato – ha condannato gli attacchi iraniani, ha ribadito l’impegno della Francia per la stabilità del Medioriente, per la de-escalation e per la ripresa di un dialogo diplomatico nel rispetto del diritto internazionale che deve regolamentare l’uso della forza”, Barrot infine ha espresso la “costante preoccupazione” della Francia per la sorte dei “cittadini detenuti in Iran” e ha chiesto il loro “rilascio immediato e incondizionato”.
“Un eventuale utilizzo da parte americana delle basi in Italia per bombardare in Iran deve passare per il governo e il Parlamento, come è successo in passato. È regolato da una serie di trattati e accordi con gli Usa rinnovati negli anni. Rischi per noi? Non dai missili di Teheran che hanno una gittata di 2mila chilometri, arriverebbero al massimo in Grecia se lanciati dall’estremo confine occidentale iraniano. Piuttosto c’è il pericolo di una ripresa del terrorismo”. Così il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica, al Corriere della sera.Come si dovrebbe comportare Roma in caso Trump chiedesse le basi? “Come fecero il Parlamento e il governo nel 2003 – dice Camporini- quando gli Usa ci chiesero la stessa cosa per inviare i paracadutisti di stanza ad Ederle in Iraq per una missione non Nato. Ci furono consultazioni, anche con il Quirinale, e alla fine arrivò l’ok ma solo con destinazione Turchia, non in zona di combattimento. Un movimento logistico, insomma. Parliamo infatti di installazioni militari con sovranità italiana. Il fatto è che bisogna esaminare caso per caso: due anni fa, ad esempio, è stato autorizzato un attacco con i droni da Sigonella. Lì fu ritenuto necessario”.
“Per il Parlamento Europeo il diritto internazionale è la pietra fondante, ma bisogna evitare di abusarne per giustificare un regime tirannico che uccide la sua gente, destabilizza la regione con i suoi “vassalli”, rifornisce la Russia di droni contro l’Ucraina e costituisce una minaccia globale. Se il regime iraniano rispettasse il diritto internazionale come lo facciamo noi, il popolo iraniano sarebbe libero, Jina Masha Amini sarebbe viva, il terrore non avrebbe regnato in Iran per quasi 50 anni. E l’Europa e gli Stati del Golfo non dovrebbero affrontare attacchi indiscriminati”. Così la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in un’intervista ad “Avvenire Quanto è grande la sua preoccupazione? Metsola risponde: “Indubbiamente l’instabilità in Medio Oriente ha implicazioni globali e questo riguarda anche l’Europa. In questi giorni abbiamo già visto le conseguenze: attacchi contro basi europee e Usa, contro infrastrutture civili ed energetiche negli Stati del Golfo e civili in Israele. Tutti atti deplorevoli e ingiustificati. Dobbiamo assicurare che gli eventi in corso non portino a una escalation da parte del regime iraniano, che avrebbe un impatto su tutti noi”. “Certamente l’Europa- aggiunge Metsola – deve diventare più autonoma e avere più fiducia in se stessa, riducendo le proprie dipendenze e assumendo maggiori responsabilità nella sua sicurezza. Abbiamo gli strumenti per esser visti per quel che siamo, e cioè partner alla pari. Investendo nella nostra difesa facciamo avanzare l’innovazione, rilanciamo la nostra economia e, così facendo, creiamo pure posti di lavoro altamente qualificati. Un’Europa più forte è anche un alleato migliore e più affidabile in un mondo sempre più instabile. Detto questo, gli Stati Uniti e la Nato restano la spina dorsale della nostra sicurezza transatlantica e faremo tutto ciò che è in nostro potere per preservarla. Le nostre relazioni con gli Stati Uniti sono radicate in storia e valori comuni. Continueremo a investire tempo ed energia nel rafforzare queste relazioni con i nostri amici americani, riconoscendo che gli Stati Uniti sono stati per lungo tempo i nostri alleati Nato più fidati”.
L’escalation del conflitto in Medio Oriente “preoccupa su diversi fronti. In generale, io sono preoccupata intanto da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale, degli organismi multilaterali, che sta generando un mondo sempre più governato dal caos”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo su Rtl 102.5. “Era purtroppo prevedibile – spiega la premier – dopo l’anomalia totale di un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite”, ovvero la Russia, “che invadeva un suo vicino e chiaramente ha reso la situazione sempre più instabile. Sono preoccupata da un conflitto che, in particolare con la reazione scomposta dell’Iran, che sta sostanzialmente bombardando tutti i Paesi, compresi quelli che si erano spesi per un accordo sul nucleare iraniano. E chiaramente questo comporta il rischio di un’escalation che può avere conseguenze totalmente imprevedibili. Sono ovviamente preoccupata per le possibili ripercussioni sull’Italia. Noi stiamo lavorando su tutti questi fronti”.
La Mezzaluna Rossa dell’Iran ha dichiarato che la campagna di bombardamenti aerei condotta da Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha colpito 174 città del paese. In un comunicato diffuso giovedì, la Mezzaluna Rossa ha riferito di aver registrato finora almeno 1.332 attacchi in 636 località. Secondo l’organizzazione, aree residenziali sono state colpite in diverse città. È stato inoltre segnalato che sette basi e filiali della Mezzaluna Rossa sono state danneggiate, così come tre dei suoi veicoli di soccorso e 14 centri medici.
Il ministero della Salute israeliano ha riferito che nelle ultime 24 ore 199 feriti sono stati trasportati in ospedale a causa del conflitto con l’Iran. Di questi 14 sono in condizioni definite moderate e 170 in buone condizioni. Dall’inizio dei combattimenti, sabato, sono state ricoverate in totale 1.473 persone. Di queste, 145 sono ancora in ospedale mentre le restanti sono state curate e dimesse. Quattro delle persone ancora ricoverate in ospedale versano in gravi condizioni, anche se due di loro non sono state ferite direttamente dagli attacchi missilistici.
Altri due voli con cittadini italiani di rientro dal Golfo sono atterrati nella notte all’aeroporto di Ciampino provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, uno da Dubai e uno da Abu Dhabi. Secondo quanto si apprende a bordo dei due velivoli c’erano in totale 192 connazionali.
Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha parlato durante la notte con il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Lo ha fatto sapere l’ufficio dello stesso Katz citato dai media dello Stato ebraico. Secondo quanto riportato Katz ha espresso le sue condoglianze per la morte di sei militari statunitensi rimasti uccisi negli attacchi iraniani, “e ha sottolineato che Israele sta facendo e continuerà a fare tutto il possibile per contribuire a proteggere la sicurezza delle truppe statunitensi nella regione”. Katz ha inoltre ringraziato Hegseth “per il suo grande sostegno a Israele e per l’ampia assistenza nella difesa dei cittadini dello Stato di Israele dalla minaccia missilistica iraniana, e ha sottolineato la stretta e senza precedenti cooperazione tra le forze armate per raggiungere tutti gli obiettivi della guerra”. Hegseth, dal canto suo, “ha elogiato la cooperazione senza precedenti tra le forze armate e le capacità delle Idf”. “Continua fino alla fine, siamo con te”, avrebbe detto il capo del Pentagono all’omologo israeliano.
Il premier australiano Anthony Albanese ha annunciato che il governo ha deciso di schierare “risorse militari” in Medioriente nell’ambito di un piano di emergenza per assistere gli australiani bloccati. L’Australia ha affermato che circa 115mila suoi cittadini si trovano nella regione. Secondo quanto riportato dai media locali si tratterebbe di un aereo da trasporto pesante C-17A Globemaster e un aereo da trasporto cisterna multiruolo KC-30A della Royal Australian Air Force. La destinazione non è stata resa nota per questioni di sicurezza.
Secondo quanto appreso dal Times of Israel, l’esercito israeliano sta pianificando almeno altre una o due settimane di operazioni in Iran, durante le quali mira a colpire altre migliaia di obiettivi del regime iraniano. L’obiettivo di Israele – viene spiegato – sarebbe il “degrado sistematico” dei siti militari di Teheran. Nel frattempo, alcuni funzionari delle Idf ritengono che gli stati del Golfo, attaccati dall’Iran nel corso del conflitto, si uniranno alla campagna in modo offensivo.
Sirene che avvertono di una sospetta infiltrazione di droni sono suonate nel sud di Israele al confine con la Giordania. Lo riporta il Times of Israel.
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha reso noto di aver effettuato un attacco missilistico contro le posizioni delle unità paramilitari curde nel Kurdistan iracheno. “L’IRGC ha attaccato con missili le postazioni dei gruppi curdi anti-iraniani nel Kurdistan iracheno”, si legge in una nota riportata dalle agenzie iraniane. Teheran ha specificato che sono stati effettuati “tre attacchi missilistici” contro unità curde nel nord dell’Iraq.
Nel corso di una visita in Australia il premier canadese Mark Carney non ha escluso la partecipazione militare del Canada alla guerra di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, nel quadro dell’escalation del conflitto in Medioriente. “Lei ha posto un’ipotesi fondamentale in un conflitto che potrebbe estendersi molto ampiamente”, ha detto Carney al cronista che gli aveva posto la domanda. “Quindi non si può mai escludere categoricamente una partecipazione. Sosterremo i nostri alleati quando avrà senso farlo”, ha aggiunto.
Gli aerei da guerra iraniani erano a “due minuti” dall’attaccare la base aerea di al-Udeid in Qatar, la più grande base militare che ospita truppe americane in Medioriente, prima che gli F-15 di Doha li abbattessero. Lo riporta la Cnn, citando due fonti anonime. I bombardieri tattici Su-24 dell’era sovietica delle Guardie rivoluzionarie sono stati identificati mentre trasportavano “bombe e munizioni guidate” verso al-Udeid, che di solito ospita circa 10.000 soldati statunitensi, e il complesso di lavorazione del gas naturale di Ras Laffan in Qatar, e non hanno risposto alle chiamate radio, afferma una delle fonti. Gli aerei si sono schiantati nelle acque territoriali del Qatar e sono in corso le ricerche degli equipaggi, affermano le autorità.
Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Usa “si pentiranno profondamente per il precedente che hanno creato” dopo che un sottomarino statunitense ha affondato una fregata iraniana al largo della costa dello Sri Lanka. Il commento di Abbas Araghchi rappresenta il primo riconoscimento da parte del governo iraniano dell’affondamento della IRIS Dena nell’Oceano Indiano. Araghchi, in un post su X, ha detto che “gli Stati Uniti hanno perpetrato un’atrocità in mare, a 2.000 miglia dalle coste dell’Iran”. “La fregata Dena, ospite della Marina indiana con a bordo quasi 130 marinai, è stata colpita in acque internazionali senza preavviso”. “Segnatevi le mie parole – ha scritto ancora – gli Stati Uniti arriveranno a pentirsi profondamente per il precedente che hanno creato”.
Il Pentagono ha reso noti gli ultimi due nomi dei sei soldati statunitensi uccisi in un attacco con drone in Kuwait. Si tratta di Robert Marzan, 54enne originario della California, e Jeffrey O’Brien, 45enne dell’Iowa. Marzan sarebbe morto sul posto durante l’attacco al centro di comando. L’identificazione ufficiale sarà confermata da un medico legale. Gli altri quattro soldati deceduti erano stati già identificati.
Gli ambasciatori di Iran e Israele hanno tenuto conferenze stampa separate a Seul, capitale della Corea del Sud, scambiandosi dure accuse. L’ambasciatore dell’Iran in Corea del Sud, Saeed Koozechi, ha chiesto a Seul — un importante alleato degli Stati Uniti — di essere più esplicita nel chiedere la cessazione di quella che ha definito un’aggressione illegale da parte delle forze statunitensi e israeliane, che hanno lanciato attacchi nonostante fossero in corso negoziati. Il diplomatico ha affermato che “molte bare tornerebbero negli Stati Uniti” se Washington decidesse di dispiegare forze di terra e ha difeso gli attacchi iraniani contro gli stati del Golfo che ospitano basi militari statunitensi, definendoli inevitabili. L’ambasciatore israeliano in Corea del Sud, Raphael Harpaz, ha dichiarato che le operazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Israele mirano sia a distruggere le strutture iraniane per lo sviluppo nucleare e i siti di missili balistici, sia ad aiutare il popolo iraniano a liberarsi dall’oppressione. La Corea del Sud ha sostenuto gli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per limitare le ambizioni nucleari dell’Iran, ma non ha esplicitamente appoggiato gli attacchi statunitensi e israeliani, chiedendo invece un rapido ritorno al dialogo.
L’Iran ha smentito di aver lanciato un missile, poi abbattuto, verso la Turchia. “Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran rispettano la sovranità del Paese vicino e amico, la Turchia, e negano qualsiasi lancio di missili verso il territorio di tale Paese”, si legge in una dichiarazione riportata dall’agenzia Irna.
“Una petroliera è stata colpita da una grande esplosione a 30 miglia nautiche a sud-est di Mubarak al Kabeer, in Kuwait, mentre il conflitto Usa-Iran-Israele interrompe le rotte energetiche globali cruciali del mondo. Lo riferisce United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) sul sito web. “Il comandante di una petroliera all’ancora riferisce di aver assistito e udito una forte esplosione sul lato sinistro e di aver poi visto una piccola imbarcazione allontanarsi dalle vicinanze”, si legge sul sito web.”C’è petrolio nell’acqua proveniente da una cisterna di carico, il che potrebbe avere un impatto ambientale. La nave ha imbarcato acqua, non sono stati segnalati incendi e l’equipaggio è sano e salvo. Le autorità stanno indagando”, si legge sul sito.
I media statali libanesi affermano che un attacco israeliano nella notte ha ucciso un funzionario di Hamas. Si tratta del primo omicidio mirato di un membro del gruppo palestinese dall’inizio degli attacchi di Usa e Israele contro l’Iran. Wassim Atallah al-Ali e sua moglie sono stati uccisi quando un “drone nemico ha preso di mira la loro casa” a Beddawi, in un attacco prima dell’alba, riporta la National News Agency libanese.
L’Iran prenderà di mira l’impianto nucleare israeliano di Dimona se Israele e gli Stati Uniti cercheranno di ottenere un cambio di regime a Teheran. E’ l’avvertimento lanciato da un alto funzionario militare iraniano, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Isna, citata da Iran International.
Nessun curdo iracheno ha attraversato il confine con l’Iran. Aziz Ahmad, vice capo dell’ufficio del primo ministro del Kurdistan, ha smentito su X le voci, lanciate dai media statunitensi, secondo cui sarebbe iniziata un’offensiva di terra con un certo numero di combattenti: “E’ completamente falso”. Anche un comandante del Partito Komala ha smentito, all’emittente Rudaw, l’entrata in territorio iraniano: “Siamo pronti a ogni eventualità e siamo vigili, ma finora in nessun modo alcuna nostra forza si è recata nel Kurdistan orientale. Le notizie diffuse non sono vere”, ha spiegato.