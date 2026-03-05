Iran, l'ayatollah in tv: "Spargete il sangue degli israeliani e di Trump"

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso un messaggio di un ayatollah in Iran che chiede lo “spargimento” di sangue degli israeliani e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A parlare è l’ayatollah Abdollah Javadi Amoli e rappresenta una delle poche dichiarazioni di religiosi diffuse nella Repubblica Islamica dall’inizio degli attacchi di Israele e Stati Uniti contro Teheran, sabato scorso. “Siamo ora sull’orlo di una grande prova e dobbiamo fare attenzione a preservare pienamente questa unità, a preservare pienamente questa alleanza”, ha affermato l’ayatollah nel messaggio in cui chiede poi “lo spargimento del sangue sionista, lo spargimento del sangue di Trump e di altri come lui”. La dichiarazione di giovedì rappresenta un raro appello alla violenza da parte di un ayatollah.