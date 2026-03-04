Trapianto a Napoli, ai funerali del piccolo Domenico l’abbraccio tra la mamma Patrizia e Giletti

(LaPresse) È la giornata dell’ultimo saluto per Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con in organo danneggiato. Il feretro del piccolo è stato accolto al duomo di Nola con un sentito applauso dalle persone già presenti in piazza all’esterno della cattedrale, in attesa dell’apertura della camera ardente e dei funerali. All’interno della basilica un caloroso abbraccio tra la mamma Patrizia Mercolino e il giornalista e conduttore televisivo, Massimo Giletti.