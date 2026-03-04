Napoli, oggi i funerali del bimbo morto dopo il trapianto di cuore: attesa Meloni – La diretta

E’ la giornata dell’ultimo saluto per Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con in organo danneggiato. È arrivato poco dopo le 11 al duomo di Nola il feretro del piccolo, accolto con un sentito applauso dalle persone già presenti in piazza all’esterno della cattedrale, in attesa dell’apertura della camera ardente e, alle 15, dei funerali. Ad accogliere il feretro e i genitori del bimbo all’ingresso della chiesa il sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, e Michele Buonfiglio, il sindaco di Taurano, paese del Vallo di Lauro in provincia di Avellino del quale sono originari mamma e papà di Domenico.

Napoli, i funerali del bambino morto dopo il trapianto di cuore in diretta Inizio diretta: 04/03/26 11:00 Fine diretta: 04/03/26 19:00