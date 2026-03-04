Roma, scontro tra due treni Atac all’altezza di via Prenestina

(LaPresse) Scontro tra due treni Atac all’altezza di via Prenestina sulla tratta Termini-Centocelle a Roma. Tutto è successo mercoledì intorno alle 11.30. I due treni Atac procedevano in senso contrario, lo scontro sarebbe avvenuto nel punto in cui i binari convergono in uno solo. A regolare il traffico di andata e ritorno, due semafori. Ancora non chiare le cause dell’incidente, sul posto stanno lavorando i tecnici e i passeggeri sono evacuati e al momento non risultano feriti.

“Ho sentito un botto incredibile – racconta Claudia il cui appartamento affaccia proprio sui binari – mi sono affacciata e ho visto i due treni. Qualcosa non ha funzionato evidentemente. Ho visto le persone scendere, erano impaurite ma nessuno mi sembra si sia fatto male gravemente”. Secondo gli abitanti del palazzo proprio martedì sera ci sono stati degli interventi sulla tratta.