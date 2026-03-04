Roma, scontro tra due treni in via Prenestina: evacuati i passeggeri

Scontro tra due treni Atac all’altezza di via Prenestina sulla tratta Termini-Centocelle a Roma. Tutto è successo intorno alle 11.30. I due convogli procedevano in senso contrario, lo scontro sarebbe avvenuto nel punto in cui i binari convergono in uno solo. A regolare il traffico di andata e ritorno, due semafori. Ancora non chiare le cause dell’incidente, sul posto stanno lavorando i tecnici; i passeggeri sono evacuati e al momento non risultano feriti. “Ho sentito un botto incredibile – racconta Claudia il cui appartamento affaccia proprio sui binari – mi sono affacciata e ho visto i due treni. Qualcosa non ha funzionato evidentemente. Ho visto le persone scendere, erano impaurite ma nessuno mi sembra si sia fatto male gravemente”. Secondo gli abitanti del palazzo proprio ieri sera ci sarebbero stati degli interventi sulla tratta.

Per chiarire quanto è accaduto “è stata prontamente istituita un’apposita commissione tecnica incaricata di effettuare le verifiche e gli approfondimenti necessari”. Lo rende noto Atac in una nota che sottolinea che “tutti i passeggeri presenti a bordo dei convogli sono stati ordinatamente evacuati, senza che si registrassero feriti, e successivamente instradati verso il servizio di trasporto pubblico di superficie”. Sono attualmente in corso le operazioni tecniche di ripristino della linea. “La ferrovia Roma–Giardinetti rappresenta l’unico tratto ancora attivo dell’ex linea extraurbana Roma–Fiuggi–Alatri–Frosinone. La linea, oggi marginale nel sistema di trasporto pubblico romano, sarà al centro di completa ricostruzione e ammodernamento e trasformazione in tranvia moderna nell’ambito della realizzazione della nuova tranvia TTV, Termini Tor Vergata”, conclude Atac.