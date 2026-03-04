Iran, Starmer: "Il Regno Unito non entrerà in guerra senza un piano"

(LaPresse) Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito non entrerà in guerra senza una base legale chiara e un piano solido. Parlando al Question Time alla Camera dei Comuni, Starmer ha ribadito la sua posizione dopo le tensioni legate all’escalation in Medio Oriente: “Non ero disposto a far entrare il Regno Unito in guerra senza essere convinto che ci fosse una base legale e un piano fattibile e ben ponderato. Questa rimane la mia posizione”. Il premier ha indicato come “priorità numero uno” la protezione dei cittadini britannici. Per questo ha autorizzato azioni difensive dopo gli attacchi iraniani contro basi della RAF a Cipro e in Bahrein. Starmer ha spiegato che jet Typhoon e F-35 britannici sono stati impiegati per difendere Cipro e altre aree del Medio Oriente, “in particolare il Qatar”. Ha inoltre annunciato che elicotteri Wildcat con capacità anti-drone saranno dispiegati a Cipro entro la settimana e che la HMS Dragon verrà inviata nel Mediterraneo, mentre la crisi regionale continua a intensificarsi.